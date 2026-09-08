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Državljanin Srbije uhapšen u Banjaluci: Osumnjičen da je oštetio hotel i kladionicu za više od 3.000 KM

Državljanin Srbije uhapšen u Banjaluci: Osumnjičen da je oštetio hotel i kladionicu za više od 3.000 KM

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Policijske uprave Banjaluka juče su uhapsili I.Ć. iz Srbije, za kojim je potragu raspisala Policijska stanica Banjaluka Centar zbog sumnje da je počinilo dva krivična djela prevare.

Priveden po potrazi u Banjaluci: Osumnjičen da je pobjegao iz hotela i kladionice bez izmirenja duga Izvor: iStock / Getty Images Plus

Kako je saopšteno iz policije, I.Ć. se sumnjiči da je u periodu od 31. jula do 10. avgusta koristilo usluge hotela u Banjaluci, te prilikom odjave dovelo u zabludu zaposlene da će usluge platiti naknadno što nije učinilo, čime je hotelu pričinjena materijalna šteta u iznosu od oko 1.170 KM.

Takođe, osumnjičeni se tereti da je 22. avgusta u sportskoj kladionici u Banjaluci od radnice tražio da mu otkuca tiket za klađenje uživo, dovodeći je u zabludu da će dugovanja izmiriti na kraju, što nije učinilo, čime je pričinio materijalnu štetu u iznosu od 2.000 KM.

Iz policije su potvrdili da je o svemu navedenom obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kao i Služba za poslove sa strancima - Terenski centar Banjaluka.

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hapšenje Banjaluka

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Hvala što ste poslali vijest.

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