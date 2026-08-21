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Banjalučanin uhapšen zbog sumnje na iznudu i zelenaštvo: Za 4.000 KM duga uzeo oko 20.000 KM

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje na iznudu i zelenaštvo: Za 4.000 KM duga uzeo oko 20.000 KM

Autor Haris Krhalić
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Policija u Banjaluci uhapsila je J. M. zbog sumnje na iznudu i zelenaštvo. Sumnja se da je od muškarca kojem je pozajmio 4.000 KM uzeo oko 20.000 KM.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Upravom za organizovani i teški kriminalitet, sproveli su akciju „Dug“ u kojoj je uhapšen J. M. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivična djela iznude i zelenaštva.

Prema navodima policije, J. M. je tokom prethodne tri godine koristio teško imovinsko stanje, nevolju i lakomislenost jednog muškarca iz Banjaluke.

Osumnjičeni mu je u dva navrata pozajmio ukupno 4.000 KM, nakon čega mu je, kako se sumnja, obračunavao nedozvoljene i nesrazmjerne kamate.

Oštećeni mu je potom, pod prijetnjama napadom na život i tijelo, predao ukupno oko 20.000 KM.

Na osnovu naredbi dežurnog sudije Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, policija je pretresla stan, pomoćne prostorije i vozilo koje koristi osumnjičeni.

Tom prilikom pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela za koja se J. M. sumnjiči.

Nakon završetka kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

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Tagovi

zelenaštvo hapšenje Banjaluka

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