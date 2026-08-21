Prevara u Laktašima: Uzeo 15.800 evra avansa za izgradnju kuće, a radove nikad nije ni počeo

Policija u Laktašima uhapsila muškarca osumnjičenog da je uzeo oko 15.800 evra avansa za izgradnju kuće, a radove uopšte nije započeo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka u protekla 24 časa evidentirano je pet krivičnih djela, tri narušavanja javnog reda i mira, četiri požara i 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede.

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši uhapsili se lice A.M. iz Laktaša zbog sumnje da je počinilo krivično djelo "Prevara".

Sumnja se da je A.M. još u decembru 2025. godine sklopio ugovor sa oštećenim licem o izvođenju građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta. Nakon što mu je uplaćen avans od oko 15.800 evra, osumnjičeni je investitora držao u zabludi da će radove završiti, iako ih do danas nije ni započeo. Sve mjere preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Pripadnici PU Banjaluka uhapsili su sugrađane D.D. i D.G. zbog sumnje da su počinili krivično djelo "Tjelesna povreda".

Policiji je oko 22.00 časa prijavljeno da su ova dva lica fizički napala muškarca i ženu u Banjaluci. Povrijeđenim licima ukazana je ljekarska pomoć na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Alkotestiranjem je kod D.G. utvrđeno 0,44 g/kg alkohola u organizmu, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac.

Prijetio gostima u lokalu pa se vratio sa vazdušnom puškom

U Laktašima je uhapšeno i lice N.G. iz Banjaluke zbog više prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o oružju i municiji.

N.G. je u ugostiteljskom objektu u Laktašima prvo upućivao prijetnje gostima, nakon čega je otišao, pa se vratio automobilom i iz vozila prisutnima pokazivao oružje. Od osumnjičenog je oduzeta vazdušna puška, a izmjereno mu je 1,21 g/kg alkohola u organizmu. Protiv vlasnika i radnika ugostiteljskog objekta slijedi pokretanje prekršajnog postupka, a o svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Pripadnici PS Laktaši su u Banjaluci kontrolisali i uhapsili vozača N.V. iz Laktaša, koji je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu, čime je počinio prekršaj iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.