Tragedija u Tešnju: Muškarac poginuo tokom gašenja požara

Stradao muškarac tokom pokušaja gašenja požara u Tešnju.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Juče je stradao muškarac u opštini Tešanj tokom pokušaja gašenja požara, javlja "Dnevni Avaz". Tačne okolnosti zasad nisu poznate.

Na terenu su sve nadležne službe. Više informacija biće poznato nakon obavljene provjere i utvrđivanja svih okolnosti tragedije.

Područje opštine Tešanj, kao i cijela BiH, se posljednjih nekoliko nedjelja nalazi pod velikim rizikom od požara zbog visokih temperatura, suše i nedostatka kiše. Na građane je apelovano da je pale vatru na otvorenom prostoru.