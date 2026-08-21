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Tragedija u Tešnju: Muškarac poginuo tokom gašenja požara

Tragedija u Tešnju: Muškarac poginuo tokom gašenja požara

Autor Haris Krhalić
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Stradao muškarac tokom pokušaja gašenja požara u Tešnju.

Tragedija u Tešnju: Muškarac poginuo tokom gašenja požara Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Juče je stradao muškarac u opštini Tešanj tokom pokušaja gašenja požara, javlja "Dnevni Avaz". Tačne okolnosti zasad nisu poznate.

Na terenu su sve nadležne službe. Više informacija biće poznato nakon obavljene provjere i utvrđivanja svih okolnosti tragedije.

Područje opštine Tešanj, kao i cijela BiH, se posljednjih nekoliko nedjelja nalazi pod velikim rizikom od požara zbog visokih temperatura, suše i nedostatka kiše. Na građane je apelovano da je pale vatru na otvorenom prostoru.

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tešanj Požari

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