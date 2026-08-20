Požar na Dinari spušta se prema selima kod Bosanskog Grahova

Požar na Dinari kod Bosanskog Grahova približava se naseljima Podgreda i Peulje. U gašenju učestvuju Civilna zaštita, Šumarstvo i helikopter OS BiH.

Izvor: Facebook/Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije

Požar na Dinari, na području opštine Bosansko Grahovo, spušta se prema naseljima Podgreda i Peulje i raspoložive snage usmjerene su na sprečavanje njegovog širenja, saopšteno je iz Uprave civilne zaštite Livanjskog kantona.

Ekipe na terenu nastoje požar zadržati na trasi makadamskog puta iznad sela kako bi spriječile njegovo približavanje naseljenim područjima.

Na požarištu su danima angažovani radnici Šumarstva i Civilne zaštite, a u gašenju požara učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH.

Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i veličina zahvaćenog područja.