Helikopter Oružanih snaga BiH nastavlja borbu s vatrom u Grahovu i Nevesinju

Helikopter Oružanih snaga BiH i danas je angažovan na gašenju požara u Bosanskom Grahovu, dok su pripadnici ovih snaga raspoređeni i na požarištu u Nevesinju.

Izvor: Oružane snage BiH

Helikopter Oružanih snaga BiH i danas nastavlja sa gašenjem požara u Bosanskom Grahovu, a pripadnici ovih snaga su raspoređeni na požarištu u Nevesinju, naveli su iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Iz Ministarstva su poručili da nastavljaju angažman u tim opštinama, iako je hidrološka situacija na terenu izuzetno loša jer je potrebno 20 minuta leta da se izbaci jedno vedro na požarište.

Resursi Oružanih snaga BiH angažovani su na gašenju požara na području Bosanskog Grahova i Nevesinja od četvrtka, 13. avgusta.

Helikopter Oružanih snaga BiH juče je izbacio na požarište 17 tona vode, za šest časova leta.

"Pripadnici Oružanih snaga BiH kontinuirano su u službi građana na cijeloj teritoriji i spremni su da u svakom trenutku odgovore na izazove i pruže pomoć gdje god je to potrebno", navedeno je u saopštenju iz Ministarstva.