EU odobrila 15 miliona evra za Oružane snage BiH: Stižu teretna vozila i specijalna oprema

Vijeće EU usvojilo mjeru pomoći od 15 miliona evra za OS BiH.

Vijeće Evropske unije usvojilo je danas novu mjeru pomoći vrijednu 15 miliona evra namijenjenu jačanju vojnih i odbrambenih kapaciteta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH).

Ova sredstva, obezbijeđena kroz Evropski mirovni instrument, predstavljaju nastavak podrške započete 2021. i 2022. godine, sa ciljem unapređenja operativne spremnosti OS BiH za učešće u međunarodnim misijama i operacijama EU.

Novi paket pomoći fokusiran je na modernizaciju i zaštitu vojnika. Kroz ovaj mehanizam, Oružane snage BiH će dobiti:

Teretna vozila za transport i logistiku,

Ličnu zaštitnu opremu za vojnike,

Uređaje za noćno osmatranje,

CBRN opremu (zaštita od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji).

Pored same opreme, paket uključuje i prateće zalihe, usluge, kao i neophodnu operativnu obuku za pripadnike OS BiH.

Iz Brisela poručuju da ovaj potez potvrđuje punu usklađenost Bosne i Hercegovine sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Unije. U regionalnom kontekstu, posebno je istaknuta saradnja kroz „Balkan Medical Task Force“, medicinsku jedinicu koju EU takođe podržava.

Podsjećamo, Evropski mirovni instrument uspostavljen je 2021. godine kao ključni mehanizam za finansiranje aktivnosti usmjerenih na očuvanje mira, sprečavanje sukoba i jačanje međunarodne stabilnosti kroz jačanje kapaciteta partnerskih država.