Spremaju se uniforme za osnovce: Banjalučkoj firmi dodijeljen posao vrijedan blizu 80.000 KM

Autor Haris Krhalić
Donesena je odluka o izboru ponuđača za nabavku uniformi za učenike osnovnih škola.

Nabavka uniformi za osnovce: Banjalučka firma dobila posao vrijedan blizu 80.000 KM Izvor: Grad Banjaluka

Komisija za javnu nabavku prihvatila je prijedlog i donijela zvaničnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za projekat „Uniforme za učenike osnovnih škola“ (broj javne nabavke: 15-404-143/26).

U zvaničnoj odluci ugovornog organa navodi se da je na tender pristigla samo jedna ponuda, koja je u potpunosti ispunila sve tražene uslove.

Jedina pristigla ponuda ujedno i najpovoljnija

Za najpovoljnijeg ponuđača u ovom postupku izabrana je samostalna preduzetnička radnja „GRAFO BALKAN“ Duško Skakić s.p. Banja Luka.

Izabrani ponuđač dostavio je ponudu, koja sa uračunatim PDV-om iznosi 79.764,75 KM.

Podsjetimo, grad Banjaluka pokrenuo je pilot-projekat uvođenja školskih uniformi za 300 đaka u dvije škole.

Ideja projekta, koji je dio šire kampanje "Generacija bistre glave", predviđa da osnovni set uniformi nabavlja lokalna zajednica, dok bi roditelji imali mogućnost kupovine dodatnih komada. Glavni cilj je, kako je između ostalog ranije navedeno, vraćanje fokusa na znanje i vrijednosti, umjesto na materijalni status učenika.

Prema tadašnjim navodima nadležnih iz Gradske uprave, uniforma je rađena zajedno sa roditeljima i stručnjacima, a vodilo se računa da bude u tegetplavoj i bijeloj boji, po uzoru na zmijanjski vez, kako bi bila prepoznatljiva.

Stižu i ormarići

Takođe, prihvaćen je i prijedlog Komisije za javnu nabavku u postupku „Nabavka ormarića (polica) u osnovnim školama“. Preduzeće preduzeće „S-CONTROL“ d.o.o. Banjaluka izabrano je kao najpovoljniji ponuđač jer je ponudilo najnižu cijenu u iznosu od 25.738,83 KM sa uključenim PDV-om.

