Zabrana za šest trgovaca i proizvođača: Neispravna trećina kontrolisanih uzoraka sladoleda u Sarajevu

U Sarajevu su inspektori za hranu u maju kontolisali 65 uzoraka sladoleda od kojih 22 ili 33,85 odsto nije bilo bilo u skladu sa važećim propisima, jer su u njima pronađene povišene vrijednosti enterobakterija.

Tokom maja inspektori za hranu Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo proveli su redovne kontrole u 22 ugostiteljska objekta koji se bave proizvodnjom i prodajom sladoleda i uzeli 155 briseva sa radnih površina, opreme, ruku i odjeće zaposlenih, od kojih 33 uzorka briseva, odnosno 21,29 odsto, nije zadovoljilo propisane mikrobiološke kriterije.

U njima su pronađene povišene vrijednosti aerobno mezofilnih bakterija i enterobakterija, što ukazuje na nedovoljnu higijenu u procesu rada, saopšteno je iz kantonalne inspekcije.

Zbog utvrđenih nepravilnosti inspekcija je izdala 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, uključujući i šest privremenih zabrana proizvodnje i prodaje sladoleda.

Izdato je i 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.280 KM.