Novi proizvodi sa pesticidima: Milka sladoledi se povlače s hrvatskog tržišta

Sa tržišta u Hrvatskoj su povučene tri vrste sladoleda na štapiću proizvođača "Milka" zbog utvrđenog etilen oksida u aditivu koji se koristi u proizvodnji sladoleda, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede.

Izvor: Envato

Opozvani su "Milka klasik" štapić 4x100 ml, lješnik štapić 100 ml i klasik štapić 100 ml, prenose hrvatski mediji. Distributer je DOO "Stanić" iz Zagreba.

Proizvodi su povučeni jer nisu u skladu sa evropskim odredbama o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani.

“Milka classic štapić 4×100 ml, LOT MI0025, najbolje upotrijebiti do kraja 01.2022 godine, LOT MI0146, najbolje upotrijebiti do kraja 05.2022 godine. Milka lješnjak štapić 100 ml, LOT MI1117, najbolje upotrijebiti do kraja 04.2023. Milka classic štapić 100 ml, LOT MI1118, najbolje upotrijebiti do kraja 04.2023”, navodi se u obavijesti koja se odnosi isključivo na proizvode s navedenim podacima.

Zbog etilen oksida od kraja jula povučeno je mnoštvo proizvoda pa je tako prije dva dana povučena tunjevina "Rio mare" u maslinovom ulju, niz proizvoda mesnice "Kudelić", voćni jogurti "Dukatos" proizvođača "Dukat", zatim sladoledi "Snikers", "Tviks", "Baunti".