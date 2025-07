Tramp smatra da BRIKS potkopava interese Amerike, De Silva tvrdi da su prijetnje carinama neodgovorne

Predsjednik SAD Donald Tramp smatra da BRIKS pokušava da potkopa interese Sjedinjenih Država, rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Izvor: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Profimedia

"Predsjednik, generalno govoreći, smatra da BRIKS pokušava da potkopa interese Sjedinjenih Država. Predsjednikova je najveća odgovornost da stavi interese SAD na prvo mjesto. On će osigurati da se prema Americi postupa pravedno na svjetskoj sceni i preduzeće sve neophodne mjere kako bi spriječio zemlje da iskoriste Sjedinjene Države i naš narod", rekla je ona novinarima.

Ona je istakla da Tramp pažljivo prati samit BRIKS-a u Brazilu.

"On ne doživljava zemlje BRIKS-a kao jače. On ih samo doživljava kao pokušaje da potkopaju interese Sjedinjenih Država. I to mu nije u redu, bez obzira koliko je neka zemlja jaka ili slaba", rekla je ona odgovarajući na pitanje da li je rastući ekonomski potencijal bloka razlog za predsjednikovu objavu.

Tramp je juče rekao da će dodatnih 10 odstotrgovinskih tarifa biti uvedeno svakoj zemlji koja podrži "antiameričku" politiku BRIKS-a.

Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će uvesti carine protiv partnera BRIKS-a su nepromišljene i neozbiljne, rekao je predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva.

"Ne mislim da je odgovorno i ozbiljno što predsjednik zemlje takve veličine kao što su Sjedinjene Države prijeti svijetu na internetu", rekao je Lula da Silva na konferenciji za novinare nakon samita BRIKS-a.

On je dodao da je prema njegovom mišljenju to velika greška i neodgovorna odluka.

(Srna)