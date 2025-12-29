logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tražio novac za zaposlenje u FUP-u: Haziru Mahmutoviću određen pritvor

Tražio novac za zaposlenje u FUP-u: Haziru Mahmutoviću određen pritvor

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Haziru Mahmutoviću, osumnjičenom da je tokom ove godine od više lica tražio novac uvjeravajući ih da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije (FUP).

Haziru Mahmutoviću određen pritvor Izvor: @skywardkick via Twenty20

Mahmutović se pozivao na ministra Ramu Isaka, tvrdeći da je uticajan u partiji Snaga naroda.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, koje je i podiglo optužnicu protiv Mahmutovića.

Njemu se na teret stavlja da je od više kandidata uzeo najmanje 3.000 KM, a istragom će biti utvrđeno da li je taj iznos veći.

Mahmutović je uhapšen u srijedu, 24. decembra, a na teret mu se stavlja produženo krivično djelo prevara. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pritvor mito i korupcija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ