Tražio novac za zaposlenje u FUP-u: Haziru Mahmutoviću određen pritvor

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Haziru Mahmutoviću, osumnjičenom da je tokom ove godine od više lica tražio novac uvjeravajući ih da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije (FUP).

Izvor: @skywardkick via Twenty20

Mahmutović se pozivao na ministra Ramu Isaka, tvrdeći da je uticajan u partiji Snaga naroda.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, koje je i podiglo optužnicu protiv Mahmutovića.

Njemu se na teret stavlja da je od više kandidata uzeo najmanje 3.000 KM, a istragom će biti utvrđeno da li je taj iznos veći.

Mahmutović je uhapšen u srijedu, 24. decembra, a na teret mu se stavlja produženo krivično djelo prevara.

(Srna)