MUP Srbije uhapsio 32 osobe zbog poreskih prevara: Kriminalna grupa kroz lažne fakture izvukla milione

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Izvor: MUP Srbije (mup.gov.rs)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Odjeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su 32 osobe zbog sumnje da su izvršile više krivičnih djela iz oblasti poreskih prevara i pranja novca, čime je budžet Srbije oštećen za više od 389 miliona dinara (oko 3 miliona evra).

Kako je saopšteno, osumnjičeni se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih djela, u vezi sa neosnovanim iskazivanjem iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, poreskom prevarom i pranjem novca.

U ovoj opsežnoj akciji uhapšen je N. A. (1986) iz Beograda, koji se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe, kao i I. M. (1983), J. S. (1977), I. D. (1977), D. M. M. (1984) i M. N. (1987) iz Šapca, T. N. (1981) iz Valjeva, kao i još 24 osobe iz Beograda. Za tri osobe je raspisana potraga.

Prema sumnjama, oni su u periodu od 2018. do 2024. godine osnovali veći broj firmi koje su koristili za fiktivnu prodaju velike količine nefukcionalnih pumpi, agregata, kablova i slične robe, koju su prethodno nabavljali na ilegalnom tržištu.

Na osnovu lažnih faktura, u kojima je vrijednost robe bila znatno uvećana u odnosu na tržišnu cijenu, osumnjičeni su prikazivali neistinit PDV, po osnovu kojeg je firmama koje su osnovali isplaćen povraćaj PDV u iznosu od 389.702.998 dinara.

Sumnja se da su, kako bi prikrili nezakonito poreklo novca, putem simulovanih faktura vršili transfere sredstava sa računa firmi na lične račune članova grupe, koji su potom novac podizali i predavali organizatoru N. A.