Stevandić o radu NSRS u 2025: Teška godina, burne sjednice, ali parlament Srpske najefikasniji u regionu

Autor Dragana Božić
0

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić sumirao je rezultate rada parlamenta u 2025. godini.

Rezime rada Narodne skupštine RS Izvor: Mondo/Slaven Petković

Stevandić je ocijenio da je ova godina bila teška, sa mnogo burnih zasjedanja, ali i da je parlament Srpske bio i ostao najoperativniji i najefikasniji u cijeloj BiH i regionu.

"Sve sjednice su završene, svi predloženi zakoni su izglasani, neki i povučeni, a sve je objavljeno u `Službenom glasniku`", objavio je Stevandić na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da mnogi ne razumiju da parlament nije mjesto za pljuvanje drugih ljudi ili iznošenje lične frustracije, ali i istakao da je dozvoljeno da tu svako predstavlja svoju politiku.

"Onaj ko pretjera, za njega postoji Poslovnik i Ustav. Oni koji su odstranjeni sa sjednice Narodne skupštine, odstranjeni su zbog Poslovnika i Ustava i zato što se posao mora završiti, što skupština mora da radi zbog države, a ne zbog predsjednika ili nekog drugog", rekao je Stevandić.

On je dodao da su sve mjere koje je bio prinuđen da izrekne bile zasnovane na Poslovniku i na Ustavu i da nijedna nije osporena, ni u plenumu, ni na sudu.

Vođenje Narodne skupštine, Stevandić je uporedio sa ozbiljnošću zadataka vojnika ili oficira koji treba da dođe na neku kotu i kao svoj ljekarski, operacioni rad, jer je, kako je ocijenio, poenta da posao mora da bude završen.

Stevandić je napomenuo da predsjedavanje nije samo plenum, nego i posjeta mnogim parlamentima, regonalnim i svjetskim, kao što su parlamenti u Beču, Salcburgu, u Bratislavi, Budimpešti, Sankt Peterburgu, Parizu, Moskvi, Beogradu, Podgorici.

"To su, kao i mnoga druga, mjesta na kojima sam promovisao politiku Republike Srpske kao predsjednik Narodne skupštine", ukazao je Stevandić. 

(Mondo)

Tagovi

Nenad Stevandić NSRS Narodna skupština RS

