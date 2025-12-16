Budžet RS za 2026: Predloženo 7,4 milijarde KM, penzije i plate rastu, javni dug 6,44 milijardi KM

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je predloženi budžet za 2026. godinu od 7,409 milijardi KM za 659 miliona KM ili 9,8 odsto veći u odnosu na drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Izvor: MONDO

Obrazlažući Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu - po hitnom postupku u Narodnoj skupštini Srpske, Vidovićeva je rekla da su planirani prihodi od 5,588 milijardi KM ili više za 116 miliona KM.

Ona je dodala da su planirani budžetski rashodi 5,760 milijardi KM, odnosno više za 337 miliona KM u odnosu na sredstva planirana drugim rebalansom budžeta Republike Srpske za ovu godinu.

Vidovićeva je pojasnila da poreski prihodi iznose 5,178 milijardi i veći su za 2,21 odsto, dok su neporeski prihodi 410,6 miliona KM i veći su za 1,14 odsto.

Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznose 1,892 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 49,6 miliona KM, odnosno 2,7 odsto u odnosu na sredstva planirana drugim rebalansom budžeta Republike Srpske za ovu godinu.

Ona je dodala da će penzije u narednoj godini, na osnovu redovnog usklađivanja, biti povećane za 6,55 odsto.

Vidovićeva je rekla da su rashodi za lična primanja zaposlenih predviđeni od 1,4 milijarde KM, što predstavlja uvećanje za 85,7 miliona KM, odnosno 6,5 odsto u odnosu na sredstva planirana drugim rebalansom budžeta za ovu godinu.

Ona je pojasnila da su rashodi planirani u skladu sa zakonima o platama zaposlenih u organima uprave, MUP-u, obrazovanju, pravosuđu i zdravstvu, te dodala da je planirano 4,3 miliona KM za povećanje plata sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

"Prijedlogom budžeta za narednu godinu planirano je 661,7 miliona KM za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Na ovoj stavci najveće je izdvajanje za Fond zdravstvenog osiguranja za koji je planiran 277,1 milion KM, što je za 5,16 odsto više u odnosu na ovu godinu", navela je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, za socijalnu zaštitu i lične invalidnine u narednoj godini planirano je 77,8 miliona KM.

Za investicije u zdravstvu u 2026. godini izdvojiće se 62 miliona KM.

Vidovićeva je istakla da je za boračka davanja predviđeno 579,2 miliona KM ili 20 odsto više od sadašnjeg iznosa, a u okviru toga stavka za borački dodatak iznosi 295,5 miliona KM iveći za 60 miliona u odnosu na 2025. godinu.

"Za invalidnine će biti izdvojeno 230,6 miliona KM, a 1.500.000 KM za banjska liječenja", obrazložila je resorni ministar.

Ona je dodala da je za Fond zdravstvenog osiguranja u narednoj godini namijenjeno 277,1 miliona KM, za institucije kulture predviđeno je izdvajanje od 36.700.000 KM, a za privredu 259.900.000 KM.

Za uvođenje novih tehnologija biće namijeljeno 23 miliona KM, subvencije za podsticaje za povećanje plata radnika 12.600.000 KM, za provođenje strategije razvoja preduzetništva 3,5 miliona KM.

Vidovićeva je dodala da je za "Željeznice Republike Srpske" planirano 10 miliona KM, "Aerodrome Republike Srpske" dva miliona KM, "Vode Srpske" 15 miliona KM, a za Fond solidarnosti 10 miliona KM.

Ona je naglasila da dugoročno zaduženje za narednu godinu ide do iznosa 1,69 milijardi KM, kao i vraćanje duga od 1,57 milijardi KM.

Vidovićeva je rekla da bi javni dug na kraju iduće godine trebao biti 6,443 milijardi KM ili 32,6 BDP-a, što govori o niskoj zaduženosti Srpske.

Ona je pojasnila i da se Prijedlogom odluke o dugoročnom zaduživanju odobrava dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2026. godinu u maksimalnom iznosu do 1.690.900.000 KM.

"Komercijalne zapise Srpska će prodavati po potrebi", navela je Vidovićeva.

Ona je dodala da je za narednu godinu planirano i izdavanje garancija do iznosa od 900 miliona KM.