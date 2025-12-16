logo
Grahovac se obratila ministru Đokiću na engleskom: Da li će računi za struju biti veći – Yes or No?!

Grahovac se obratila ministru Đokiću na engleskom: Da li će računi za struju biti veći – Yes or No?!

Autor Brankica Spasenić
Poslanik Kluba poslanika Za pravdu i red Zagorka Grahovac zatražila je danas tokom Aktuelnog časa u skupštini preciznu informaciju od ministra energetike i rudarstva Petra Đokića – da li će računi za električnu energiju u Republici Srpskoj biti veći od 1. januara?

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Konkretan odgovor nije dobila, iako je pitanje osim na srpskom, postavila i na engleskom jeziku.

„Javnost je zbunjena zbog oprečnih poruka iz vlasti. Sa jedne strane se tvrdi da struja neće poskupiti, potom izjave ministarke Vidović da ako poskupi, biće u minimalnom iznosu, a na kraju su se pojavile informacije da će do povećanja doći kroz mrežarinu. Građane ne zanima terminologija niti način obračunavanja, nego samo jedna stvar- da li će od prvog januara imati veće račune za struju“, izjavila je Grahovac.

Podvukla je da traži jasan i nedvosmislen odgovor.

„Kako bi pitanje bilo potpuno jasno i razumljivo postaviću ga i na engleskom jeziku“, dodala je Grahovac i potom nastavila: „Minister, please answer strictly...“

Inače, zbog svog obrazovanja Đokić je često bio na meti kritika opozicije u RS. U Đokićevoj biografji se navodi da je diplomu ekonomiste u oblasti menadžmenta stekao na Megatrend International Expert Consortium Limited u Londonu.

Više puta je tokom skupštinskih rasprava ulazio u polemike, najčešće sa Nebojšom Vukanovićem koji ga je “prozivao” da ne zna ni riječ engleskog jer u javnosti to nikada nije pokazao, izražavao sumnju u legalnost njegovih diploma i prozvao ga “londonski đak”.

Đokić je danas u NSRS odgovorio Grahovac.

„Od 1. januara neće biti povećana cijena za energiju. A da li će biti povećana naknada za mrežarinu, to dređuje regulator u RS i taj postupak je u toku. Da li će ga okončati do kraja godine i donijeti odluku, to u ovom trenutku ne možemo govoriti. To nije u nadležnosti Vlade RS“, rekao je Đokić.

Grahovac mu je uzvratila.

„Nakon vašeg odgovora, ministre, meni, a mislim ni građanima, nije jasan odgovor na najjednostavnije pitanje – da li će od 1. januara 2026. imati veće račune. Pitanje je bilo jednostavno, trebali ste odgovoriti samo sa - da ili ne. I na engleskom valjda znate reći toliko – yes or no“, naglasila je Grahovac.

Tagovi

NSRS struja Petar Đokić

@Mnk

Alo ne razumijes da Elektroprivreda RS i cijele Evrope i porast cijena energije ima DIREKTNE VEZE SA RATOM U UKRAJINI, onda ti stvarno nemaš blage veće o temi. Pa u cijeloj Evropi je cijena porasla!

Darko

PA U KOJOJ TO ZEMLJI EVROPE NISU RAČUNI ZA ENERGIJU SKUPLJI SVAKE GODINE OD POČETKA RATA U UKRAJINI????? OVA OPOZICIJA SAMO ZAGAĐUJE POLLITIČKU KLIMU A NEMA UOPŠTE NIKAKVIH KOMATRUKTIVNIH PREDLOGA.

Mnk

@Darko kakve veze ima elektroprivreda RS sa ratom u Ukraini? Nekad je bolje cutati nego pricati u prazno!

