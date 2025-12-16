logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Budimir: MUP RS radi 24/7 na sprečavanju nasilja u porodici, bilježimo pad ovih krivičnih djela

Budimir: MUP RS radi 24/7 na sprečavanju nasilja u porodici, bilježimo pad ovih krivičnih djela

Autor Brankica Spasenić
0

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir kazao je danas da se u Republici Srpskoj bilježi pad krivičnih djela nasilja u porodici i nasilja nad ženama za oko 6,5 odsto.

16.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Ne postoji u ministarstvu tolerancija za ovu vrstu delikta. Sve što možemo, mi radimo. Pripadnici MUP-a RS rade na tome 12 mjeseci u godini, 24 sata dnevno i sedam dana u nedjelji. Mislim da ovo možemo efikasno spriječiti, ne samo policija nego i tužilaštvo“, kazao je Budimir.

Podsjetio je da su, kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS, uvedena i nova krivična djela, kao što su objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama, posebno sadržaja koji bi mogli biti povezani sa zloupotrebama unutar porodice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nasilje u porodici NSRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ