Budimir: MUP RS radi 24/7 na sprečavanju nasilja u porodici, bilježimo pad ovih krivičnih djela

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir kazao je danas da se u Republici Srpskoj bilježi pad krivičnih djela nasilja u porodici i nasilja nad ženama za oko 6,5 odsto.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Ne postoji u ministarstvu tolerancija za ovu vrstu delikta. Sve što možemo, mi radimo. Pripadnici MUP-a RS rade na tome 12 mjeseci u godini, 24 sata dnevno i sedam dana u nedjelji. Mislim da ovo možemo efikasno spriječiti, ne samo policija nego i tužilaštvo“, kazao je Budimir.

Podsjetio je da su, kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS, uvedena i nova krivična djela, kao što su objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama, posebno sadržaja koji bi mogli biti povezani sa zloupotrebama unutar porodice.