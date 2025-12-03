Višestruki povratnik 16 puta osuđivan: Pritvor Brčaku (46) zbog nasilja, maltretirao člana porodice pred djetetom

Osnovni sud Brčko distrikta odredio je jednomjesečni pritvor Brčaku čiji su inicijali E.K. (46) koji je pred djetetom u više navrata vršio nasilje u porodici, potvrđeno je iz lokalnog Tužilaštva.

Izvor: Shutterstock

Osumnjičenom se na teret stavlja da je od 20. do 30. novembra ove godine u više navrata, nasiljem i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio mir, tjelesni integritet i duševno zdravlje člana porodice sa kojim živi.

U saopštenju je navedeno da je nasilje izvršeno i pred djetetom, a žrtva je pretrpjela lake tjelesne povrede i osjećaj straha za sopstvenu bezbjednost, dok je nanesena i ekonomska šteta.

Pritvor je određen na prijedlog Tužilaštva zbog postojanja osnovane sumnje da bi osumnjičeni, ukoliko bi se branio sa slobode, mogao da ponovi krivično djelo, za koje je propisana kazna zatvora od tri godine ili teža.

Sud je u obrazloženju odluke posebno naglasio da se u ovom slučaju radi o višestrukom povratniku u izvršenju ovih, ali i drugih teških krivičnih djela.

"Osumnjičeni je do sada 16 puta osuđivan, kako na području Brčko distrikta, tako i u zemljama EU", navedeno je u saopštenju.