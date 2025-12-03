logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Višestruki povratnik 16 puta osuđivan: Pritvor Brčaku (46) zbog nasilja, maltretirao člana porodice pred djetetom

Višestruki povratnik 16 puta osuđivan: Pritvor Brčaku (46) zbog nasilja, maltretirao člana porodice pred djetetom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Osnovni sud Brčko distrikta odredio je jednomjesečni pritvor Brčaku čiji su inicijali E.K. (46) koji je pred djetetom u više navrata vršio nasilje u porodici, potvrđeno je iz lokalnog Tužilaštva.

Pritvor za Brčaka zbog nasilja u porodici Izvor: Shutterstock

Osumnjičenom se na teret stavlja da je od 20. do 30. novembra ove godine u više navrata, nasiljem i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio mir, tjelesni integritet i duševno zdravlje člana porodice sa kojim živi.

U saopštenju je navedeno da je nasilje izvršeno i pred djetetom, a žrtva je pretrpjela lake tjelesne povrede i osjećaj straha za sopstvenu bezbjednost, dok je nanesena i ekonomska šteta.

Pritvor je određen na prijedlog Tužilaštva zbog postojanja osnovane sumnje da bi osumnjičeni, ukoliko bi se branio sa slobode, mogao da ponovi krivično djelo, za koje je propisana kazna zatvora od tri godine ili teža.

Sud je u obrazloženju odluke posebno naglasio da se u ovom slučaju radi o višestrukom povratniku u izvršenju ovih, ali i drugih teških krivičnih djela.

"Osumnjičeni je do sada 16 puta osuđivan, kako na području Brčko distrikta, tako i u zemljama EU", navedeno je u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nasilje u porodici Brčko

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ