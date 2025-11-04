logo
Četiri muškarca optužena zbog porodičnog nasilja: Napadi počinjeni i pred djecom

Četiri muškarca optužena zbog porodičnog nasilja: Napadi počinjeni i pred djecom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv tri muškarca zbog nasilja nad suprugama, od kojih su dva počinjena u prisustvu djece, te protiv jednog muškarca zbog nasilja nad punicom, objavilo je ovo tužilaštvo.

Četiri muškarca optužena zbog porodičnog nasilja Izvor: Shutterstock

U optužnicama se navodi da je ranije osuđivani B.R. iz Prijedora fizički napao vanbračnu suprugu u prisustvu njene maloljetne kćerke iz prvog braka, te joj nanio povrede, dok je V.M. iz Prijedora pijan fizički i verbalno napao suprugu u prisustvu njihove djece, nanio joj povrede i potom izbacio iz kuće.

Optužen je S.Z. iz Prijedora jer je u ugostiteljskom objektu bivšoj vanbračnoj supruzi koja je sjedila sa svojim emotivnim partnerom psovao, unosio joj se u lice i prijetio.

Optužen je i H.A. jer je u porodičnoj kući u Kostajnici majku svoje vanbračne supruge više puta udario šakom u lopaticu i vrat, gurnuo je na balkon gdje je pala i povrijedila se. 

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Srna)

