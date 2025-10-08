Pucnjava u Gornjem Vakufu: Tokom intervencije zbog porodičnog nasilja ranjeni policajac i još dvije osobe

U Gornjem Vakufu sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je povrijeđeno više osoba, a među njima i policajac.
Tri osobe, među kojima je i policajac, povrijeđene su u pucnjavi u Gornjem Vakufu, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.
Policiji u Gornjem Vakufu/Uskoplju sinoć oko 22.00 časa prijavljeno je da je u mjestu Trnovača u porodičnoj kući muškarac A.R. (69) pucao iz vatrenog oružja i ranio sina I.R. (41).
Na policiju je pucano prilikom dolaska na lice mjesta, usljed čega je povrijeđen jedan policajac.
Ulaskom u kuću, službenici policije zatekli su lica I.R. i A.R. sa tjelesnim povredama, za koje se sumnja da su nastale upotrebom vatrenog oružja.
Kod povrijeđenog A.R. pronađen je pištolj.
Povrijeđeni su odmah prevezeni u zdravstvene ustanove radi ukazivanja ljekarske pomoći.
U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom službenici policije preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem, navodi se u saopštenju.
*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.
(Mondo)