Pucnjava u Gornjem Vakufu: Tokom intervencije zbog porodičnog nasilja ranjeni policajac i još dvije osobe

U Gornjem Vakufu sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je povrijeđeno više osoba, a među njima i policajac.

Izvor: MUP KS

Tri osobe, među kojima je i policajac, povrijeđene su u pucnjavi u Gornjem Vakufu, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Policiji u Gornjem Vakufu/Uskoplju sinoć oko 22.00 časa prijavljeno je da je u mjestu Trnovača u porodičnoj kući muškarac A.R. (69) pucao iz vatrenog oružja i ranio sina I.R. (41).

Na policiju je pucano prilikom dolaska na lice mjesta, usljed čega je povrijeđen jedan policajac.

Ulaskom u kuću, službenici policije zatekli su lica I.R. i A.R. sa tjelesnim povredama, za koje se sumnja da su nastale upotrebom vatrenog oružja.

Kod povrijeđenog A.R. pronađen je pištolj.

Povrijeđeni su odmah prevezeni u zdravstvene ustanove radi ukazivanja ljekarske pomoći.

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom službenici policije preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem, navodi se u saopštenju.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

