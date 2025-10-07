Sačekuša u Kumanovu usred dana: Pojavio se snimak pucnjave, maskirani napadač ispalio rafal (Video)

Pojavio se snimak pucnjave u Kumanovu.
U Kumanovu u Severnoj Makedoniji danas se dogodila pucnjava, a na društvenim mrežama pojavio se snimak pokušaja ubistva poznatog ljekara, piše "Skopje1mk". Prema informacija makedonskog portala, nepoznata maskirana osoba je prišla automobilu marke "golf 7" i pucala u pravcu vozača.
Vozilo je bilo u pokretu u trenutku pucnjave. Pucnjavu je snimila sigurnosna kamera postavljena na obližnjoj zgradi.
Meta napada bio je poznati ljekar (43) iz sela Slupčane. Zadobio je teške povrede i prevezen je u bolnicu u Kumanovu.
Pucnjava se dogodila danas oko 13:54 časova u Kumanovu. Policija traži maskiranog napadača.
(Mondo)