Donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima": Srbija donirala milion evra, broj 1411 pozvan 65.302 puta

U sjedištvu Vlade RS završeno je donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", a humanitarni broj 1411 za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči pozvan je 65.302 puta.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Svi koji žele mogu donirati jednu KM pozivom na broj 1411 koji će biti aktivan do kraja decembra.

Šesnaesto donatorsko veče održano je pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić koja je večeras izjavila da je manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" postala simbol solidarnosti kojim Republika Srpska pokazuje da je zajednica koja brine o najranjivijim kategorijama društva.

"Od samog početka ova inicijativa je bila okrenuta djeci, čija hrabrost prevazilazi godine koje imaju, a potrebe zahtijevaju našu punu pažnju, razumijevanje i odgovornost", istakla je Babićeva.

Izvor: Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" dio odgovorne i nacionalne politike koju vodi Republika Srpska.

Dodik je rekao da Republika Srpska živi noć solidarnosti i da se pomogne djeci kojoj je to potrebno.

"Uvjeren sam da je ova manifestacija dio lijepog, solidarnog i humanog bića našeg naroda. Dok je nas, okupljaćemo se i nećemo stati. Oni koji daruju od srca najbolje daruju", rekao je.

Dodik je zahvalio svima koji su pomogli u dosadašnjim akcijama.

"Ove ćemo akcije održavati i nećemo stati, hvala Vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću i Milošu Vučeviću. Srbija ne samo da donira nego je stavila sve raspoložive kapacitete za liječenje naše djece", rekao je on.

Srbija donirala milion evra

Savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je večeras da Vlada Srbije donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" i da će Srbija uvijek da bude uz Republiku Srpsku.

Vučević je na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči, istakao da su solidarnost i sabornost utkani u dušu srpskog naroda i da su odlike snažnih i organizovanih društava.

"Kada i mi imamo male izazove u matici otadžbini, nećemo zaboraviti Republiku Srpsku, trudićemo se da vam pomognemo. U taj deo nemojte da sumnjate, makar dok Srbiju vodi predsednik Aleksandar Vučić", rekao je između ostalog Vučević.

Manifestacija je počela izvođenjem himni Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde".

Donatorskoj večeri prisustvovali su i srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Republike Srpske Savo Minić. Manifestaciji su takođe prisustvovali gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica u Srpskoj, te brojne ličnosti iz političkog, privrednog, kulturnog i sportskog života.

Iz budžeta predsjednika Republike Srpske uplaćeno je 1.500.000 KM na račun posebnih namjena za ovogodišnju humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", dok je Vlada Republike Srpske odobrila 200.000 KM za podršku ovoj akciji.

Sredstva će se uplaćivati na račune Ministarstva finansija Republike Srpske i to: račun posebnih namjena broj 5710100000270015 otvoren kod BPŠ Banjaluka i devizni račun IBAN BA 395710070400006774 partija 0070400000067 otvoren kod BPŠ Banjaluka.

Nosioci ovogodišnjeg projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zavod za socijalnu zaštitu Srpske.