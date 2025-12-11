Donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" 26. decembra

Šesnaesto donatorsko veče „S ljubavlju hrabrim srcima“ biće održano 26.12.2025. godine u svrhu prikupljanja sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Manifestacija će biti održana pod visokim pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Nosioci ovogodišnjeg projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i JU Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske.

U okviru akcije, u periodu od 12.12.2025. godine od 12.00 časova do 31.12.2025. godine, biće aktivan M:tel humanitarni broj 1411.

Pozivom na navedeni humanitarni broj građani će biti u mogućnosti da podrže akciju sa 1 KM i na taj način daju svoj doprinos cjelokupnoj akciji.

Sredstva će se uplaćivati na račune Ministarstva finansija Republike Srpske i to: Račun posebnih namjena broj: 5710100000270015 otvoren kod BPŠ a.d. Banja Luka i devizni račun: IBAN BA: 395710070400006774 (partija: 0070400000067) otvoren kod BPŠ a.d. Banja Luka.

Prvo donatorsko veče „S ljubavlju hrabrim srcima“ održano je 2010. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Prethodne donatorske večeri:

2010. godina – za djecu oboljelu od malignih bolesti

2011. godina – za djecu sa posebnim potrebama i poremećajima u razvoju

2012. godina – za djecu oboljelu od dijabetesa melitusa tipa 1

2013. godina – za djecu sa autizmom

2014. godina – za izgradnju Roditeljske kuće u Banjaluci

2015. godina – za djecu sa rijetkim genetskim oboljenjima

2016. godina – za Centar za prevenciju razvojnih teškoća „Za majku i dijete“

2017. godina – za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

2018. godina – za djecu sa poteškoćama pokreta

2019. godina – za djecu sa poteškoćama u razvoju za osnivanje dnevnih centara u Trebinju i Banjaluci

2020. godina – prva Banka humanog mlijeka

2021. godina – nabavka prevoznih sredstava za 33 udruženja u sklopu Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske (MeNeRaLi)

2022. godina – nabavka savremenih transportnih inkubatora za porodilišta u Srpskoj

2023. godina – uspostavljanje Registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija hematopoeze Republike Srpske, odnosno, osnivanje Laboratorije za HLA tipizaciju tkiva pri Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

2024. godina - uvođenje skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju (SMA) kod novorođenčadi.

