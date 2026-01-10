logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miljani Kecmanović produžena mjera zabrane prilaska i komunikacije sa sinom: Viši sud donio odluku

Miljani Kecmanović produžena mjera zabrane prilaska i komunikacije sa sinom: Viši sud donio odluku

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Viši sud u Beogradu produžio je Miljani Kecmanović mjeru zabrane prilaska i komunikacije sa sinom, dok traje ponovljeno suđenje nakon ukidanja prethodne presude.

Miljani Kecmanović produžena mjera zabrane prilaska sinu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Viši sud u Beogradu produžio je Miljani Kecmanović, majci dječaka, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara, meru zabrane prilaska i komunikacije sa sinom, koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.

Mjera zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja je Miljani Kecmanović određena kada je protiv nje i njenog supruga Vladimira Kecmanovića podignuta optužnica 2023. godine, a poslednji put je produžena 29. decembra.

Sudija ovu mejru proverava na svaka tri mjeseca.

Kecmanovići su prvostepenom presudom bili osuđeni, i to Vladimir Kecmanović na kaznu zatvora od 14 i po godina, a Miljana Kecmanović na tri godine, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu presudu ukinuo i naložio da se ponovi suđenje.

 (Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Osnovna škola Vladislav Ribnikar sud Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ