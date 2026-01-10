Miljani Kecmanović produžena mjera zabrane prilaska i komunikacije sa sinom: Viši sud donio odluku

Viši sud u Beogradu produžio je Miljani Kecmanović mjeru zabrane prilaska i komunikacije sa sinom, dok traje ponovljeno suđenje nakon ukidanja prethodne presude.
Viši sud u Beogradu produžio je Miljani Kecmanović, majci dječaka, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara, meru zabrane prilaska i komunikacije sa sinom, koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.
Mjera zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja je Miljani Kecmanović određena kada je protiv nje i njenog supruga Vladimira Kecmanovića podignuta optužnica 2023. godine, a poslednji put je produžena 29. decembra.
Sudija ovu mejru proverava na svaka tri mjeseca.
Kecmanovići su prvostepenom presudom bili osuđeni, i to Vladimir Kecmanović na kaznu zatvora od 14 i po godina, a Miljana Kecmanović na tri godine, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu presudu ukinuo i naložio da se ponovi suđenje.
(Telegraf/MONDO)