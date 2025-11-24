logo
Produžen pritvor Vladimiru Kecmanoviću: Ostaje iza rešetaka i nakon ukidanja presude

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Apelacioni sud u Beogradu u petak je saopštio da su ukinuli prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom su Vladimir Kecmanović i njegvoa supruga Miljana, bili osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora.

Produžen pritvor Vladimiru Kecmanoviću Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Printscreen

Vladimiru Kecmanoviću, ocu dječaka osumnjičenog za masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", produžen je pritvor.

"Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda u Beogradu donijelo je danas rješenje kojim je prema okrivljenom Vladimiru K. produžen pritvor, a koji mu po tom rješenju može trajati najduže 60 dana", saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Pritvor je, kako se navodi, Kecmanoviću produžen usljed postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

"Okrivljenom Vladimiru K. na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Teško djelo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica", podsjeća se u saopštenju suda.

Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rješenja.

Podsjetimo, Apelacioni sud u Beogradu u petak je saopštio da su ukinuli prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom su Vladimir Kecmanović i njegova supruga Miljana, bili osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora za krivična djela teško djelo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Maloljetni ubica je 3. maja 2023. godine hicima iz očevog pištolja u prostorijama škole na Vračaru, koju je i sam pohađao, ubio devetoro svojih vršnjaka i školskog čuvara.

(Kurir/MONDO)

