Veći dio presude roditeljima dječaka iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ ukinut: Evo šta je obrazloženo u odluci suda

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći dio prvostepene presude roditeljima Koste K. iz OŠ „Vladislav Ribnikar“, Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći postojanje bitnih povreda postupka.

Potvrđen je samo onaj dio presude prema kojem je Miljana Kecmanović oslobođena optužbe za držanje oružja. Na ostalim točkama optužnice, za koje se i dalje tereti, Kecmanoviće čeka novo suđenje.

Na koliko su bili osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović

30. decembra prošle godine sudija Višeg suda u Beogradu je izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima Koste K. koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Tada je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14,5 godina robije. Ovaj dio presude je sada ukinut, a Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora. I ovaj dio presude je sada takođe ukinut.

Instruktor iz streljane u kojoj je Vladimir Kecmanović obučavao svog sjna za rukovanje oružjem bio je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog lažnog svjedočenja. Ovaj dio presude je preinačen.

Apelacioni sud je sada odlučio da Nemanju Marinkovića osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Ovaj dio presude posebno odgovara Miljani Kecmanović

Miljana Kecmanović je prvostepenom presudom bila oslobođena optužbe za držanje oružja. Ovaj dio presude je sada potvrđen.

Prvostepeni sud je bio obrazložio da je nije osudio za ovo krivično djelo jer je tužilaštvo priložilo samo izolovani DNK i vještaci nisu isključili mogućnost da je toga možda došlo sekundarnim putem. Ova oslobađajuća presuda je sada potvrđena i odlukom Apelacionog suda.

Za šta je i dalje okrivljen Vladimir Kecmanović

Vladimiru Kecmanoviću se na teret stavlja da je izvršio krivično djelo teška dela protiv opšte sigurnosti. Okrivljen je da je u periodu od godinu dana pre tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" obučavao svog 13- godišnjeg sina, da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete.

"On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub 'Partizan Practical Shooting' i u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu", navodi tužilaštvo.

Okrivljen je i da je postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbjedno smještanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smještaj oružja i municije, tako da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama i sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.

Za šta je okrivljena Miljana Kecmanović

Miljana Kecmanović je okrivljena za zanemarivanje i zlostavljanje deteta, odnosno svog sina koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Kako su se ponašali Kecmanovići

Kecmanovići su se tokom izricanja prvostepene presude ponašali iznenađeno. Vladimir Kecmanović je klimao glavom i dizao obrve. Miljana Kecmanović je prevrtala očima dok je sudija čitao obrazloženje presude. Da li ovo znači da su se Kecmanoviĉi izvukli? Ne znači. Čeka ih ponovljeno suđenje u ovom krivičnom postupku, a u odvojenim parničnim postupcima ranije su dobili presude kojim su obavezani da isplate odštetu žrtvama svog sina.

Prva presuda za naknadu štete

Krajem prošle godine, Viši sud u Beogradu je donio odluku da su tuženi Kosta K., njegova majka Miljana Kecmanović, otac Vladimir Kecmanović i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" u obavezi da isplate 344 miliona dinara (5,74 miliona KM) tužiocima, članovima porodica ubijene dece u školi.

Druga presuda za naknadu štete

Viši sud u Beogradu donio je u maju 2025. godine presudu u parničnom postupku Tatjane Stevanović, ranjene nastavnice istorije u OŠ "Vladislav Ribnikar", protiv Miljane Kecmanović i Vladimira Kecmanovića.

Miljana Kecmanović i Vladimir Kecmanović dužni su da Tatjani Stevanović isplate ukupno 6,9 miliona dinara (115.000 KM) za fizičke bolove, strah i duševne bolove.

Viši sud u Beogradu je takođe delimično usvojio tužbeni zahtjev maloljetnog tužioca, pa su obavezani dječak Kosta K., njegovi roditelji i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" da maloletnom tužiocu na ime naknade nematerijalne štete solidarno isplate ukupno 3,1 miliona dinara (51.700 KM), i to za:

pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti 1,5 miliona dinara (25.035 KM),

za pretrpljene fizičke bolove 600.000 dinara (10.014 KM),

za pretrpljen strah 800.000 dinara (13.352 KM),

za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti 200.000 dinara (3.338 KM).

Treća i najnovija presuda

Prije dvije nedelje, 5. novembra, donijeta je presuda u parničnom postupku koji su roditelji ubijene Adriane Dukić pokrenuli protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, Koste K., i osnovne škole u kojoj se dogodio zločin.

Kako se navodi u saopštenju suda, obavezani su tuženi Kosta K., Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i OŠ "Vladislav Ribnikar" da tužiocima solidarno isplate:

tužiocu Dukić Danetu 10 miliona dinara (166.900 KM),

tužiocu Paunović Biljani 10 miliona dinara (166.900 KM),

tužiocu maloletnom D. D. iznos od 10 miliona dinara (166.900 KM),

tužilji maloletnoj M. D. iznos od 10 miliona dinara (166.900 KM).

Takođe, obavezani su dečak ubica, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i škola “Vladislav Ribnikar” da tužiocima solidarno isplate za pretrpljeni strah:

tužiocu Dukić Danetu 1.721.000 dinara (28.700 KM),

tužiocu Paunović Biljani 1.721.000 dinara (28.700 KM),

tužiocu maloletnom D. D. 1.721.000 dinara (28.700 KM),

tužilji maloletnoj M. D. 1.721.000 dinara (28.700 KM).

Prodat Miljanin automobil

Automobil fijat koji je u vlasništvu Miljana Kecmanović prodat je u decembru prošle godine na drugoj javnoj aukciji vozila nakon što nije platila izvršitelju 1.388.192 dinara koje je bila dužna da isplati odlukom o privremenoj meri da joj se imovina zamrzne do okončanja svih parničnih postupka koji se vode protiv nje i njenog supruga Vladimira Kecmanovića.

"Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama"

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je juče da očekuje da će ponovljeni postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar'' počinio masovno ubistvo, biti efikasno sproveden i da će Viši sud izreći maksimalne kazne okrivljenima, na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje i da će ponovljeni postupak biti efikasno sproveden i da će nakon toga Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja", rekao je Stefanović za Tanjug.

Stefanović je naveo i da tužilaštvo očekuje da će Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku otkloniti nedostatke u presudi na koje mu je Apelacioni sud ukazao u svom rješenju.

