logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navigacija ih odvela na pogrešan put: GSS Mostar spasio četvoro stranih državljana kod Konjica

Navigacija ih odvela na pogrešan put: GSS Mostar spasio četvoro stranih državljana kod Konjica

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Četiri strana državljanina, među kojima je bilo dvoje djece, spasena su nakon saobraćajne nezgode u planinskom mjestu Ćesim u opštini Konjic, saopštila je Gorska služba spasavanja (GSS) stanica Mostar.

GSS Mostar spasio četvoro stranih državljana kod Konjica Izvor: GSS Mostar

Prema dostupnim informacijama, strane državljane je navigacija pogrešno usmjerila na neadekvatnu i u zimskim uslovima neprohodnu putnu dionicu, a zbog snijega i otežanih vremenskih uslova vozilo je sletjelo i prevrnulo se u jarak, navedeno je u saopštenju.

Zahvaljujući brzom reagovanju, osobe su pravovremeno locirane i sigurno zbrinute. Akcija je završena bez posljedica po osobe koje su bile ugrožene.

U akciji su učestvovali spasioci u saradnji s policijskim upravama i službom civilne zaštite grada Mostara.

Gorska služba spasavanja stanica Mostar je apelovala da svi vozači u zimskim uslovima posebnu pažnju posvete provjeri prohodnosti puteva, vremenskim prilikama i izboru rute, te da se ne oslanjaju isključivo na navigacijske aplikacije, naročito prilikom kretanja kroz planinska i slabo pristupačna područja. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mostar spašavanje Konjic GSS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ