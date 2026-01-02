logo
Nakon višečasovne borbe sa morem: Izvučeno tijelo muškarca iz BiH koji je pao u more

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tijelo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahtjevne borbe sa vrlo visokim talasima, javljaju hrvatski mediji.

Iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH Izvor: MONDO portal.

Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez prethodno je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno tijelo muškarca kojeg su jutros talasi povukli u more sa stijene podno dubrovačkih zidina.

Muškarca su talasi povukli u more sa stijene dok se fotografisao sa porodicom.

Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vrijeme jako loše što je otežavalo izvlačenja tijela. 

(Srna)

