Nakon višečasovne borbe sa morem: Izvučeno tijelo muškarca iz BiH koji je pao u more

Tijelo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahtjevne borbe sa vrlo visokim talasima, javljaju hrvatski mediji.

Izvor: MONDO portal.

Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez prethodno je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno tijelo muškarca kojeg su jutros talasi povukli u more sa stijene podno dubrovačkih zidina.

Muškarca su talasi povukli u more sa stijene dok se fotografisao sa porodicom.

Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vrijeme jako loše što je otežavalo izvlačenja tijela.

(Srna)