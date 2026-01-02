logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Locirano tijelo muškarca iz BiH koji je pao u more, spasioci ne mogu do njega

Locirano tijelo muškarca iz BiH koji je pao u more, spasioci ne mogu do njega

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Spasioci u Dubrovniku su locirali tijelo muškarca iz Bosne i Hercegovine koji je upao u more u Dubrovniku ispod gradskih zidina, ali ne mogu da dođu do njega.

shutterstock_755022088.jpg Izvor: Shutterstock

To su posljednje informacije dramatične akcije potrage koja traje već nekoliko sati.

Prema informacijama, valovi su povukli muškarca koji se s porodicom fotografisao na stijenama na Buži.

Kako je za Dubrovački dnevnik potvrdio lučki kapetan Mato Kekez, tijelo je locirano u moru, ali zbog izuzetno teških vremenskih uslova još uvijek ga nisu uspjeli izvući, prenosi Klix.ba.

"Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno", izjavio je Kekez.

Radić, građanin koji je učestvovao u akciji spašavanja, kazao je da je dao sve od sebe i da mu je ovo prvi put u životu da nekoga nije uspio izvući iz mora.

Na teren su po dojavi upućene sve hitne službe - pripadnici Lučke kapetanije, policijski službenici i HGSS.

Međutim, akciju su značajno otežavali nepovoljni vremenski uslovi i valovi koji dosežu visinu i preko pet metara, što predstavlja veliku opasnost.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dubrovnik more Hrvatska spašavanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ