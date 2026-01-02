Locirano tijelo muškarca iz BiH koji je pao u more, spasioci ne mogu do njega

Spasioci u Dubrovniku su locirali tijelo muškarca iz Bosne i Hercegovine koji je upao u more u Dubrovniku ispod gradskih zidina, ali ne mogu da dođu do njega.

Izvor: Shutterstock

To su posljednje informacije dramatične akcije potrage koja traje već nekoliko sati.

Prema informacijama, valovi su povukli muškarca koji se s porodicom fotografisao na stijenama na Buži.

Kako je za Dubrovački dnevnik potvrdio lučki kapetan Mato Kekez, tijelo je locirano u moru, ali zbog izuzetno teških vremenskih uslova još uvijek ga nisu uspjeli izvući, prenosi Klix.ba.

"Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno", izjavio je Kekez.

Radić, građanin koji je učestvovao u akciji spašavanja, kazao je da je dao sve od sebe i da mu je ovo prvi put u životu da nekoga nije uspio izvući iz mora.

Na teren su po dojavi upućene sve hitne službe - pripadnici Lučke kapetanije, policijski službenici i HGSS.

Međutim, akciju su značajno otežavali nepovoljni vremenski uslovi i valovi koji dosežu visinu i preko pet metara, što predstavlja veliku opasnost.

(Mondo)