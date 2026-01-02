Locirano tijelo muškarca iz BiH koji je pao u more, spasioci ne mogu do njega

Spasioci u Dubrovniku su locirali tijelo muškarca iz Bosne i Hercegovine koji je upao u more u Dubrovniku ispod gradskih zidina, ali ne mogu da dođu do njega.
To su posljednje informacije dramatične akcije potrage koja traje već nekoliko sati.
Prema informacijama, valovi su povukli muškarca koji se s porodicom fotografisao na stijenama na Buži.
Kako je za Dubrovački dnevnik potvrdio lučki kapetan Mato Kekez, tijelo je locirano u moru, ali zbog izuzetno teških vremenskih uslova još uvijek ga nisu uspjeli izvući, prenosi Klix.ba.
"Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno", izjavio je Kekez.
Radić, građanin koji je učestvovao u akciji spašavanja, kazao je da je dao sve od sebe i da mu je ovo prvi put u životu da nekoga nije uspio izvući iz mora.
Na teren su po dojavi upućene sve hitne službe - pripadnici Lučke kapetanije, policijski službenici i HGSS.
Međutim, akciju su značajno otežavali nepovoljni vremenski uslovi i valovi koji dosežu visinu i preko pet metara, što predstavlja veliku opasnost.
(Mondo)