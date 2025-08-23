logo
Zbog savršene fotke završili u paklu talasa: Spasio ih hrabri trojac (Video)

Zbog savršene fotke završili u paklu talasa: Spasio ih hrabri trojac (Video)

Drama u Cavtatu završila se srećno zahvaljujući hrabrosti trojice muškaraca koji su bez razmišljanja skočili u uzburkano more kako bi spasili živote francuskih turista. Načelnik opštine Konavle pohvalio je herojski podvig koji je spriječio tragediju.

Spašavanje u Dubrovniku Izvor: Facebook

Načelnik opštine Konavle, Božo Lasić,pohvalio je trojku koja je u četvrtak spasila živote turista iz Francuske u blizini hotela Kroacija u Cavtatu, blizu Dubrovnika.

"Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Njihova imena danas treba više puta naglasiti. To je trojac koji je, bez oklijevanja, krenuo u uzburkano more za mladim turistima koji su potcijenili moć prirode na južnoj strani hotela Croatie i vidjeli priliku za dobar snimak u nevjerovatno opasnim uslovima", rekao je Božo i dodao:

"Kako mi je rečeno, čim je vidio šta se dogodilo, prvo je u more skočio Asmir Šahinović, zatim Luko Radović, a onda je u pomoć pozvan Antonio Lang, koji je u tim uslovima stigao na džet skiju. Ponosan sam što sam na čelu opštine u kojoj ovi ljudi žive i rade. Veoma sam ponosan na njih i zahvalan što su spriječili tragediju!", napisao je Lasić uz video.

(MONDO)

