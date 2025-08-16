logo
Majka i dijete spašeni iz olujne bure kod Krka

Autor Vesna Kerkez
Iz olujne bure kod Krka i visokih talasa spašena je žena iz Srbije i dijete koji su se zatekli na dasci za veslanje, saopštila je Policijska uprava primorsko-goranska.

žena i dijete spašeni kod krka Izvor: YouTube/Printscreen/Explore Croatia

Riječ je o 44-godišnjoj državljanki Srbije i maloljetnom djetetu, koji nisu bili povrijeđeni i nisu zatražili ljekarsku pomoć.

Policija je dojavu dobila juče oko 10.00 časova nakon čega je na teren poslata posada Pomorske policije Rijeka.

Iz policije su ponovo apelovali da građani tokom bure i visokih talasa ne izlaze na more s malim plovilima, supovima ili drugim rekreativnim sredstvima jer to može biti izuzetno opasno.

(Srna)

