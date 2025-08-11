Uhapšena vlasnica staračkog doma u Hrvatskoj zbog trgovine ljudima, žrtve zaključavala i prijetila im

Policija u Zagrebačkoj županiji uhapsila je 37-godišnju ženu zbog sumnje da je trgovala ljudima na štetu pet žena, državljanki trećih zemalja, starih između 29 i 47 godina.

Prema rezultatima kriminalističke istrage, osumnjičena, koja je direktorica jednog trgovačkog društva, prije zaposlenja ženama je obećavala lažne uslove rada. Nakon što bi ih angažovala, zadržavala im je i neisplaćivala plate, oduzimala putne isprave pod izgovorom da će im obezbijediti dozvole boravka i rada, čime je stvorila odnos potpune zavisnosti.

Istragom je utvrđeno da ih je zaključavala na radnim mjestima ili u smještaju, zabranjujući bilo kakav kontakt sa drugim osobama, dok su bile pod stalnim nadzorom. Kada bi joj se usprotivile, prijetila im je prijavom policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Prema policijskim navodima, ovakvo postupanje trajalo je od početka 2025. godine.

U petak, 8. avgusta, policija i inspektori Državnog inspektorata izvršili su nadzor doma za starije i nemoćne u Zagrebačkoj županiji, gdje su pronašli tri strankinje zaključane u prostoriji. One su odmah stavljene pod zaštitu, a troje korisnika doma premješteno u druge ustanove.

Ostale dvije žrtve pronađene su na drugoj lokaciji i takođe su odmah dobile zaštitu. Nakon završetka istrage, uhapšena je predata pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je podneseno posebno izvještaje Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu.

