logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena vlasnica staračkog doma u Hrvatskoj zbog trgovine ljudima, žrtve zaključavala i prijetila im

Uhapšena vlasnica staračkog doma u Hrvatskoj zbog trgovine ljudima, žrtve zaključavala i prijetila im

Autor Nikolina Damjanić
0

Policija u Zagrebačkoj županiji uhapsila je 37-godišnju ženu zbog sumnje da je trgovala ljudima na štetu pet žena, državljanki trećih zemalja, starih između 29 i 47 godina.

Uhapšena vlasnica staračkog doma u Hrvatskoj Izvor: Shutterstock

Prema rezultatima kriminalističke istrage, osumnjičena, koja je direktorica jednog trgovačkog društva, prije zaposlenja ženama je obećavala lažne uslove rada. Nakon što bi ih angažovala, zadržavala im je i neisplaćivala plate, oduzimala putne isprave pod izgovorom da će im obezbijediti dozvole boravka i rada, čime je stvorila odnos potpune zavisnosti.

Istragom je utvrđeno da ih je zaključavala na radnim mjestima ili u smještaju, zabranjujući bilo kakav kontakt sa drugim osobama, dok su bile pod stalnim nadzorom. Kada bi joj se usprotivile, prijetila im je prijavom policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Prema policijskim navodima, ovakvo postupanje trajalo je od početka 2025. godine.

U petak, 8. avgusta, policija i inspektori Državnog inspektorata izvršili su nadzor doma za starije i nemoćne u Zagrebačkoj županiji, gdje su pronašli tri strankinje zaključane u prostoriji. One su odmah stavljene pod zaštitu, a troje korisnika doma premješteno u druge ustanove.

Ostale dvije žrtve pronađene su na drugoj lokaciji i takođe su odmah dobile zaštitu. Nakon završetka istrage, uhapšena je predata pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je podneseno posebno izvještaje Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska trgovina ljudima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ