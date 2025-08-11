Veliki požar na hrvatskom primorju: Zatvorena Jadranska magistrala (FOTO)

Požar kod Jesenica u opštini Dugi Rat gase 133 vatrogasca i 44 vozila, kao i tri kanadera.

Izvor: Facebook/screenshot

Požar je izbio malo prije tri časa, potvrdio je Županijski vatrogasni operativni centar Split.

Brane se objekti, a očekuje dolazak četvrtog kanadera na požarište.

Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković potvrdio je za HRT da je evakuisano nekoliko osoba.

S obzirom da je od 6.15 časova za sav saobraćaj zatvoren put od Mutorasa do Omiša, policajci vozila preusmjeravaju na put preko Tugara.

Uspostavljen je i punkt na raskršću iza Stobreča a vozače se preusmjerava na put preko Žrnovnice.

"Pozivamo vozače da prate uputstva i naredbe policijskih službenika na terenu", poručili su iz policije.

Mediji pišu da vjetar i dalje stvara probleme, te da je vatra počela da se širi prema Podstrani.

SRNA