Dio Banjaluke bez struje zbog kvarova na podzemnim kablovima

Izvor Glas Srpske
0

Nekoliko naselja u Banjaluci ostalo je bez električne energije zbog kvara na podzemnim kablovima.

Dio Banjaluke bez struje zbog kvarova na podzemnim kablovima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Došlo je do kvara na kablovima u ulici Rade Marjanca na Paprikovcu, te na kablu koji se nalazi na dijelu Starčevice i kablu koji vodi od l Toplane prema Tržnom centru Delta", rekli su u Elektrokrajini Banja Luka.

Dodali su da su ekipe na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

"Očekujemo da će neka naselja koja su ostala bez električne energije biti priključena za oko sat i po sa drugre mreže dok se ne otkloni kvar", rekli su u Elektrokrajini, piše "Glas Srpske".

