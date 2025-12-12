Zeleno svjetlo za energetsko tržište: Usvojen prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije

Da bi zakon stupio na snagu potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH

Izvor: Shutterstock

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u drugom čitanju Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH koji je ključan za integraciju obnovljivih izvora energije, sigurnosti snabdijevanja i privlačenja investicija, a izrađen je uz konsultacije sa nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti.

Da bi zakon stupio na snagu potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a njegovim usvajanjem doprinosi se ispunjavanju obaveza iz ugovora o Energetskoj zajednici i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Njime će se stvoriti uslovi za uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije, formiranje berze i njeno povezivanje sa regionalnim i tržištem EU, što je ujedno bio preduslov za izuzeće od Mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene ugljenika /CBAM/.

Za usvajanje Prijedloga zakona glasao je 31 poslanik, dva su bila protiv, a pet uzdržano.

Usvojen je i zaključak kojim se od Doma naroda traži da ovaj zakonski akt razmatra po hitnom postupku.

Amandman poslanika HDZ-a BiH Predraga Kožula da sjedište regulatora bude u Mostaru nije dobio potrebnu većinu.

Poslanici su usvojili Prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH koji su predložili poslanici SDA, a za ovaj prijedlog glasalo je 29 poslanika, dok je protiv bilo devet.

Nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o državnoj imovini, kao i o Prijedlogu izmjena Krivičnog zakona, te je od Komisije zatraženo da dostavi novo mišljenje.

Usvojena je poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavezuje Savjet ministara da učini svoj rad potpuno transparentnim i da odmah, bez odgađanja, počne blagovremeno na internet stranici objavljivati sve dokumente koji se odnose na sjednice Savjeta ministara, osim onih koji su klasifikovani oznakom "tajno".

Usvojena je i poslanička inicijativa Nihada Omerovića kojom se zadužuje Savjet ministara da u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi posebne šaltere za državljane BiH na pasoškoj kontroli na aerodromima u BiH.

Predstavnički dom dao je saglasnost za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta. Imenovani su Marko Odak, Goran Marković, Vedad Smailagić, Senada Karajbić, Vedad Pašić, Nikola Lapčević i Mladen Kustura.

Saglasnost je data i za ratifikaciju sporazuma između EU i BiH o učešću BiH u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije Evropskog socijalnog fonda plus.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara zaključio je današnju sjednicu i rekao da će poslanici o terminu održavanja naredne biti blagovremeno obaviješteni.