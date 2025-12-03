logo
Loša vijest za građane Srpske: Đokić najavio poskupljenje struje u Srpskoj

Autor Dragana Božić
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da se može očekivati povećanje cijene električne energije u narednoj godini.

15.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Kao što je već najavio direktor matičnog preduzeća Luka Petrović u nekim prethodnim javnim izjavama i svi smo govorili o tome da su povećani troškovi proizvodnje električne energije i distribucije električne energije", rekao je Đokić.

On je istakao da sam proces snabdjevanja ima jako vidljive troškove koji svake godine iz mjeseca u mjesec rastu.

"Logično je očekivati da će u narednoj godini treba da dođe do povećanja cijena. Na kom će to nivou biti, to u ovom trenutku nije moguće govoriti", rekao je Ćokić, objavio je Glas Srpske.

On je istakao da će, uprkos tome, cijene u Republici Srpskoj ostati najniže u regionu.

"Politika Republike Srpske je bila svih ovih godina, ja sam o tome marljivo brinuo, i bile su zaista niske cijene i ostaće u odnosu na naše okruženje", rekao je Đokić.

(Mondo)

Petar Đokić struja poskupljenje Republika Srpska

Nnn

Ta rečenica tj vaše opravdanje,,najmanja cijena u regionu'' jednaka je da imamo i najmanje plate u regionu

Visoki napon

Da li je neko nešto drugo očekivao? Dizanje kredita ili preko leđa građana, jedino to znaju.

