Loša vijest za građane Srpske: Đokić najavio poskupljenje struje u Srpskoj

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da se može očekivati povećanje cijene električne energije u narednoj godini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Kao što je već najavio direktor matičnog preduzeća Luka Petrović u nekim prethodnim javnim izjavama i svi smo govorili o tome da su povećani troškovi proizvodnje električne energije i distribucije električne energije", rekao je Đokić.

On je istakao da sam proces snabdjevanja ima jako vidljive troškove koji svake godine iz mjeseca u mjesec rastu.

"Logično je očekivati da će u narednoj godini treba da dođe do povećanja cijena. Na kom će to nivou biti, to u ovom trenutku nije moguće govoriti", rekao je Ćokić, objavio je Glas Srpske.

On je istakao da će, uprkos tome, cijene u Republici Srpskoj ostati najniže u regionu.

"Politika Republike Srpske je bila svih ovih godina, ja sam o tome marljivo brinuo, i bile su zaista niske cijene i ostaće u odnosu na naše okruženje", rekao je Đokić.

(Mondo)