Direktor ERS Luka Petrović: Svake godine ćemo upućivati zahtjev za povećanje cijene struje u Srpskoj

Generalni direktor Elektropivrede RS Luka Petrović kazao je danas u Banjaluci da će ovo preduzeće svake godine upućivati zahtjev za povećanje cijene električne energije, što ne znači da će on automatski biti prihvaćen.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

“Nema više hoćete li svake godine… A da li će zahtjev biti pozitivan ili negativan, zavisiće od ulaznih veličina u matično preduzeće i od izlaznih veličina. Mi tu ne možemo ništa sakriti. Mi kada pošaljemo zahtjev, to ne znači automatski povećanje, može biti i pojeftinjenje. Može se i to desiti. Cijena se određuje godišnje”, kazao je da danas Petrović.

Podvukao je da se ne treba iznenaditi da “ako uđu Dabar i Bistrica i bude dobra hidrološka godina”, da se cijena spušta.

“Za dvije godine, četiri ili šest, ta cijena neće biti fiksna”, dodao je.

On je kazao da ne mogu bez električne energije iz termoelektrane iako je skupa, te da je ona bazna, kao i da je još uvijek jeftinija od one koju bi eventualno kupovali na berzi.

“A to da je ona skuplja od one koju prodajemo građanima i to puta dva, to je tačno. Kako kupovati za 75 evra, prodavati građanima za 39 evra i kako u toj situaciji praviti pluseve… Evo, do sada smo se snalazili. Mi smo i dalje stava da Vlada RS ne može držati prenisku cijenu, ali trebamo biti najpovoljniji na Balkanu. Nije ova električna energija džaba, neko mora da održava elektrane, stubove, stanice ”, rekao je Petrović.

Naveo je da se ovaj resurs Republike Srpske treba sačuvati niskim, ali ne preniskim cijenama.

Dodao je i da 2023. godine nisu ništa uvozili, a posljednje dvije – stalno.

(Mondo)