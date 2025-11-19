Minić pomenuo smjenu Petrovića, ovaj odmah povukao odluku o poskupljenju struje

Nakon velike prašine koja se u javnosti podigla zbog zahtjeva “Elektroprivrede Republike Srpske” za poskupljene struje, ovo preduzeće danas je povuklo svoj zahtjev.

Izvor: YouTube/RTRS

ERS u saopštenju tvrdi da nema nikakvih zahtjeva za povećanje cijene električne energije koja ostaje najjeftinija u regionu, prenosi Capital.

“ERS je zbog rokova predviđenih novim Zakonom o električnoj energiji bio u obavezi da do 15. novembra preda obrazac Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske koji nije bio potpun, što je ova komisija nakon uvida mogla da konstatuje i odbaci”, navodi se u saopštenju.

Iz ERS-a navode da je obrazac povučen zbog formalnih i činjeničnih nedostataka.

“To znači da odbacujemo sve insinuacije o povećanju cijena električne energije i da cijene za građane ostaju nepromijenjene”, dodaje se u saopštenju.

Tačno je da je ERS povukla zahtjev koji je podnijela 14. novembra, ali je zanimljivo da grešku na koju se pozivaju nisu vidjeli do danas, odnosno dok premijer RS Savo Minić nije nagovijestio da bi direktor ERS Luka Petrović mogao biti smijenjen.

“Naknadnom analizom podnesenog obrasca utvrđeno je da isti sadrži formalne i činjenične nedostatke koje vi niste uočili, te je kao takav nekompletan proslijeđen na vašu adresu. Imajući u vidu prethodno navedeno, ovim putem kao javni snabdijevač povlačimo nepotpun obrazac. Smatrajte da je predmetni obrazac ništavan i da kao takav ne može biti predmet bilo kakvog razmatranja”, navodi se u dopisu koji je ERS danas uputila Regulatornoj komisiji za energetiku RS.

Podsjećamo, Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) tražila je od Regulatorne komisije za energetiku (RERS) dozvolu za novo poskupljenje struje od skoro 20 odsto i spuštanje pragova za potrošnju, a poskupljenje je trebalo da stupi na snagu od početka iduće godine.