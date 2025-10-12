logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

TV duel Blanuše i Petrovića na RTRS-u: Kome je struja "prejeftina" i zašto su za sve krive rijeke

TV duel Blanuše i Petrovića na RTRS-u: Kome je struja "prejeftina" i zašto su za sve krive rijeke

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Na Javnom servisu Republike Srpske večeras su gostovali v.d. direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i profesor na ETF-u Branko Blanuša, a tema je bila stanje u elektro-energetskom sektoru RS.

tv duel blanuša i luka petrović Izvor: RTRS/screenshot

Petrović je rekao da su za milionske gubitke u kompaniji na čijem je čelu krive rijeke, loš ugalj i niska cijena struje.

"Imamo najgoru hidrološku situaciju u posljednje 33 godine. Ugalj u rudnicima je lošeg kvaliteta, nije to onaj ugalj kao prije 30 godina. A struju prodajemo ne jeftino, nego prejeftino", kaže.

Blanuša je EPRS nazvao "posrnulim gigantom".

"Električna energija je naš resurs, i mora biti niska cijena. Mora da bude subvencionisana, jer imamo najniže plate i penzije u Evropi. I ne mislim da bi se građani složili s vama da je prejeftina", naglasio je.

Izvor: RTRS/screenshot

U emisiji je bilo riječi i o načinu poslovanja ovog preduzeća, gubicima i višku zaposlenih, ali na direktno pitanje voditelja - da li će struja poskupiti - nismo dobili odgovor.

Umjesto toga, Petrović je naveo da je MMF tražio godišnje poskupljenje od 7 do 8 odsto i da se cijene moraju uskladiti sa evropskim.

Naglasio je i da će HE Dabar početi sa radom početkom 2028. godine i da tada možemo očekivati stabilizaciju cijena.

"Rudnik i termoelekrana u Ugljeviku posluju s gubitkom od 27 miliona. Isto je i u Gacku. Problem je i u upravljanju ovim preduzećima. Ugljevik ima oko 2.000 zaposlenih, Gacko oko 800. Zašto je to tako i koliko je onih koji samo dolaze na posao, ne zna se ni šta ni gdje rade, ali imaju jasne partijske zadatke?", upitao je Blanuša.

Petrović je ovo pitanje odgovorio pitanjem: "Da li Vi kažete da treba da ih otpustimo? Ja mislim da je dobro zapošljavati ljude".

Pokrenuta su i brojna druga pitanja - koncesije, Komsar, Vijadukt, ali nije bilo vremena za njih.

Iako gledaocima ova emisija nije donijela mnogo odgovora, ipak je učinjen korak ka civilizovanom dijalogu.

BONUS VIDEO: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Branko Blanuša Luka Petrović Elektroprivreda RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ