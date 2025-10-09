Opozicija pozvala RTRS da emituje tematsku emisiju o stanju u Elektroprivredi RS, Dodik se javio umjesto direktora

Predstavnici opozicije u Srpskoj danas su pozvali javni servis RTRS da emituje tematsku emisiju o trenutnom stanju u „Elektroprivredi Republike Srpske“ i da pozovu njenog direktora Luku Petrovića da objasni zbog čega je preduzeće dovedeno pred kolaps.

Zanimljivo, umjesto direktora Petrovića javio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da bi generalni direktor Elektroprivrede RS učestvovao u bilo kakvom TV duelu i sa bilo kim, te da nema nikakvih problema da odgovara na pitanja.

„Očekujem da će RTRS to omogućiti“, naveo je Dodik na društvenoj mreži „Iks“.

Лука Петровић нема ниједан проблем да учествује у било каквом дуелу и са било ким.



Очекујем да ће РТРС то омогућити.

Dug Elektroprivrede RS premašuje 1,3 milijarde KM, a o stanju u preduzeću se izjasnio i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je rekao da je nezadovoljan trenutnom situacijom u preduzeću i da je važno hitno preduzeti kratkoročne mjere u vezi s termoelektranama.

„Očekujemo da će se, nakon padavina, popraviti hidrološka situacija i da će električna energija za građane RS biti obezbijeđena u kontinuitetu“, istakao je Minić.

On je dodao da je Elektroprivreda RS „ogroman gigant koji je posrnuo“ i da je potrebno reagovati kako bi se stanje stabilizovalo.