Opozicija pozvala RTRS da emituje tematsku emisiju o stanju u Elektroprivredi RS, Dodik se javio umjesto direktora

Autor Nikolina Damjanić
0

Predstavnici opozicije u Srpskoj danas su pozvali javni servis RTRS da emituje tematsku emisiju o trenutnom stanju u „Elektroprivredi Republike Srpske“ i da pozovu njenog direktora Luku Petrovića da objasni zbog čega je preduzeće dovedeno pred kolaps.

‚elektroprivreda.jpg Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Zanimljivo, umjesto direktora Petrovića javio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da bi generalni direktor Elektroprivrede RS učestvovao u bilo kakvom TV duelu i sa bilo kim, te da nema nikakvih problema da odgovara na pitanja.

„Očekujem da će RTRS to omogućiti“, naveo je Dodik na društvenoj mreži „Iks“.

Dug Elektroprivrede RS premašuje 1,3 milijarde KM, a o stanju u preduzeću se izjasnio i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je rekao da je nezadovoljan trenutnom situacijom u preduzeću i da je važno hitno preduzeti kratkoročne mjere u vezi s termoelektranama.

„Očekujemo da će se, nakon padavina, popraviti hidrološka situacija i da će električna energija za građane RS biti obezbijeđena u kontinuitetu“, istakao je Minić.

On je dodao da je Elektroprivreda RS „ogroman gigant koji je posrnuo“ i da je potrebno reagovati kako bi se stanje stabilizovalo.

Tagovi

Elektroprivreda RS Milorad Dodik Luka Petrović

