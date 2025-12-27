logo
Skandal u mrtvačnici u Škotskoj: Kremirano pogrešno tijelo, osoblje suspendovano nakon fatalne greške

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Uprava najveće bolnice u Glazgovu izvinila se porodicama nakon ozbiljne greške u mrtvačnici Univerzitetske bolnice Kraljice Elizabete, gde je zbog zamjene identiteta kremirano pogrešno tijelo.

Kremirano pšogrešno tijelo u mrtvačnici Izvor: iStock

Uprava najveće bolnice u Glazgovu izvinila se porodicama nakon ozbiljne greške u bolničkoj mrtvačnici u Glazgovu, gde je zbog zamene identiteta kremirano pogrešno tijelo, javlja Skaj njuz.

Incident se navodno dogodio prošlog mjeseca u Univerzitetskoj bolnici Kraljice Elizabete, a uprava navodi da je reč o ljudskoj grešci. Pokrenuta je interna istraga, dok je osoblje koje je umiješano privremeno suspendovano.

Skot Dejvidson, medicinski direktor bolnice, objasnio je da inače postoje strogi protokoli za identifikaciju i obilježavanje tijela od trenutka kada stignu u mrtvačnicu do predaje pogrebnim službama, ali u ovom slučaju oni nisu poštovani.

"Duboko žalim što ove procedure nisu poštovane u ovoj prilici i što su kao rezultat toga dve porodice pretrpjele značajne dodatne teškoće u već veoma teškom trenutku", rekao je Dejvidson.

Obe pogođene porodice su obaviještene, a posmrtni ostaci su sada u pogrebnom zavodu, koji im pruža podršku.

Tagovi

Škotska greška bolnica

