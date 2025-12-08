Porodica traži odgovore: Student sebi oduzeo život nakon što je pogrešna ocjena pokazala da neće diplomirati

Majka studenta koji je sebi oduzeo život decembra 2024. godine, nakon što mu je Univerzitet u Glazgovu pogrešno saopštio da neće moći da diplomira, preuzeće njegovu diplomu posthumno, u njegovo ime.

Izvor: Youtube/STV News/Printscreen

Itan Skot Braun (Ethan Scott Brown), imao je 23 godine i trebalo je da diplomira u decembru 2024. godine, nakon studija geografije na Univerzitetu u Glazgovu u Škotskoj.

Njegova porodica navodi da je u septembru iste godine obaviješten da nije dobio ocjenu iz jednog predmeta i da zbog toga neće moći da diplomira sa zvanjem "Honours“, što ujedno znači i da neće moći da dođe do diplome koju je očekivao.

Porodica tvrdi da je, kao posljedica te informacije, Itan 13. decembra 2024. godine sebi oduzeo život - upravo na dan kada je trebalo da diplomira. Njegova majka, Trejsi Skot (Tracy Scott), pronašla ga je mrtvog u njegovoj sobi.

Dodjela diplome u ponedjeljak

U ponedjeljak će članovi porodice prisustvovati svečanoj ceremoniji diplomiranja, gdje će u njegovo ime biti uručena diploma BSc Geography with Honours (druga klasa, prva divizija).

Porodični advokat, Amer Anvar, rekao je u saopštenju:

"Ovo je izuzetno emotivan dan za porodicu. Njihovo prisustvo je čin poštovanja ne samo Itanovog sjećanja, već i njegovog truda, posvećenosti studijama i sna da diplomira".

On je dodao da porodica insistira na tome da ceremonija ne treba da bude posvećena samo Itanu:

"To je dan koji slavi trud svakog studenta koji je radio da bi diplomirao, i važno je da svi studenti i njihove porodice mogu da uživaju u tom trenutku bez ometanja i zasjenjivanja".

Ipak, Anvar je naglasio da porodica i dalje ima "ozbiljne sumnje" u način na koji je univerzitet postupao u Ethanovom slučaju.

Izvještaj: Greška univerziteta, ocjena bila pogrešna

Prema tvrdnjama porodice, nakon što je majka zatražila objašnjenje, interna istraga univerziteta je pokazala da je Itan ustvari dobio pogrešnu ocjenu zbog greške univerziteta i da je trebalo da diplomira sa zvanjem 2:1 Honours.

Porodica tvrdi da grešku nije primijetilo nijedno od nadležnih tijela: ni osoblje, ni dvije interne komisije za ocjenjivanje, ni jedna spoljna komisija.

Porodica iz Kotbridža (Coatbridge) u Sjevernom Lanarkširu smatra da se radi o "sistemskom propustu" i zahtjeva odgovore o tome da li još studenata možda trpi posljedice pogrešnih ocjena.

Ponovo otvorena istraga zbog mogućih propusta

Generalna pravobraniteljka Škotske, Doroti Bein, u novembru je porodici saopštila da je istraga Ethanove smrti ponovo otvorena.

"Tokom istrage, slučaj će razmatrati i naš specijalizovani Odeljak za istrage zdravlja i bezbjednosti (HSIU), koji će procijeniti da li postoje dokazi o eventualnim propustima", navela je Bein.

Krajem istog mjeseca, Škotski savjet za finansiranje (Scottish Funding Council) saopštio je da je Univerzitet u Glazgovu proslijeđen Agenciji za kontrolu kvaliteta (QAA) zbog sumnje u kvalitet procedura.

Nakon toga je sprovedena nezavisna ciljanja revizija, a izveštaj će biti objavljen u narednim mjesecima.

Anvar je dodao:

"Porodica i dalje traži potpunu, transparentnu i temeljnu istragu svih akademskih postupaka i donijetih odluka. Cilj je da se spriječi da bilo koja druga porodica ili student doživi ono što su Ethan i njegova porodica preživjeli".

Reakcija Univerziteta u Glazgovu

Portparol univerziteta kratko je saopštio:

"Univerzitet izražava duboko saosjećanje sa Itanovom porodicom nakon njegove tragične smrti u decembru prošle godine. Zadovoljni smo što je Itan dobio svoju diplomu i što njegova porodica može doći da je preuzme".

(Sky News/Mondo)