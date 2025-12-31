logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusija ponovo optužila Ukrajinu za napad na Putinovu rezidenciju: Objavljen snimak oborene letjelice (Video)

Rusija ponovo optužila Ukrajinu za napad na Putinovu rezidenciju: Objavljen snimak oborene letjelice (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Rusija ponovo optužuje Ukrajinu za napad dronovima na Putinovu rezidenciju, dok Kijev demantuje tvrdnje, a EU ocjenjuje da je riječ o namernom skretanju pažnje.

Rusija ponovo optužila Ukrajinu za napad na Putinovu rezidenciju Izvor: X//jembobineuse/ photoibo/Shutterstock

Ruska vojska ponovo je u srijedu optužila Ukrajinu da je dronovima napala rezidenciju predsednika Vladimira Putina, objavivši video snimak letjelice koja je navodno oborena u tom napadu. Kijev je takve tvrdnje ocijenio kao neistinite, dok je šefica evropske diplomatije izjavila da je riječ o "namjernom skretanju pažnje".

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak na kojem se vidi vojnik sa prekrivenim licem u blizini ostataka drona, tvrdeći da je letjelica nosila šest kilograma eksploziva.

Optužbe bez dokaza

Moskva je optužila Kijev da je u noći na ponedjeljak sa 91 dronom napao Putinovu rezidenciju u Valdaju, između Moskve i Sankt Peterburga.

Ukrajina je odmah demantovala te tvrdnje, ističući da za to ne postoje dokazi i da Rusija pokušava da opravda blokadu pregovora o okončanju sukoba. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas optužila je u sredu Rusiju da tim "neutemeljenim" optužbama želi da sabotira mirovne napore.

"Tvrdnja Rusije da je Ukrajina nedavno napala ključne vladine lokacije u Rusiji je namjerno skretanje pažnje. Moskva želi da spreči stvarni napredak Ukrajine i njenih zapadnih partnera ka miru", ocenila je Kallas na platformi X. "Niko ne bi trebalo da prihvati neutemeljene tvrdnje agresora koji je od početka rata neselektivno ciljao ukrajinsku infrastrukturu i civile", dodala je.

Ruska reakcija i sumnje u istinitost napada

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je u utorak da će navodni napad imati "zaoštravanje ruskog pregovaračkog stava".

Ruski general za protivvazdušnu odbranu Aleksandar Romanenkov rekao je da je taj "teroristički napad" na Putinovu rezidenciju bio "pažljivo planiran", prema saopštenju ruskih vlasti objavljenom u srijedu.

Ruska vojska objavila je i kartu sa putanjom letjelica lansiranih u navodnom napadu, kao i svjedočanstvo čovjeka za kojeg tvrdi da je stanovnik sela u blizini Putinove rezidencije.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW), koji prati rat između Rusije i Ukrajine, sumnja u istinitost napada.

U utorak je objavljeno da nisu viđeni amaterski snimci niti materijali ruskih medija koji se obično objavljuju nakon ukrajinskih udara duboko u ruskom teritoriju.

Odgovarajući na ruska bombardovanja, Kijev redovno izvodi napade dronovima na rusku teritoriju, ponekad veoma daleko od granica. Takve napade obično potvrde lokalni mediji na licu mjesta ili budu potvrđeni na Telegramu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina Vladimir Putin Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ