Ovako izgleda Putinova rezidencija u Novgorodu: Oko imanja raspoređeno najmanje 12 sistema protivvazdušne odbrane

Autor Nikolina Damjanić
0

Oko rezidencije ruskog predsjednika Vladimira Putina u Valdajskom nacionalnom parku raspoređeno je najmanje 12 sistema protivvazdušne odbrane, pokazuje analiza satelitskih snimaka koju je objavio nezavisni ruski portal Meduza.

Putinova rezidencija u Novgorodu Izvor: X//jembobineuse/ photoibo/Shutterstock

Prema analizi satelitskih snimaka i podataka koje je objavio sajt Meduza, oko rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina u Valdajskom nacionalnom parku (Novgorodska oblast) raspoređeno je najmanje 12 sistema protivvazdušne odbrane, većinom Pancir‑S1 površinskih protivvazdušnih raketnih sistema.

Ti sistemi su postavljeni u okolini kompleksa kako bi zaštitili rezidenciju - koja se nalazi daleko od fronta, ali je, prema stranim analizama, dodatno ojačana zbog sve učestalijih pretnji dronovima i drugim vazdušnim napadima.

Prva PVO stanica primjećena je još u januaru 2023. godine, a tokom vremena broj takvih sistema se značajno povećao: dok su ranije bila samo dva sistema, sada ih je 12 - što je, poređenja radi, samo pet puta manje nego broj PVO sistema oko same Moskve i Moskovske oblasti.

Rezidencija se, inače, nalazi na oko 550-600 kilometara sjeverozapadno od Moskve, odnosno, na 600 kilometara istočno od najbliže granice sa Ukrajinom. Najbliži ukrajinski regioni su Sumi i Harkov.

Sajt Meduza je nezavisni ruski sajt koji je sačinjen uglavnom od novinara koji su otišli u Rigu, u Letoniju, kako bi mogli, prema njihovom mišljenju, nezavisno da obavljaju svoje zadatke. Glavni fokus im je istraga i izvještavanje o Rusiji i regionu, često kritično prema Kremlju, prenosi Meduza.

