Amerikanci i Izraelci zasad nisu gađali najosjetljiviju metu u Iranu

Ostrvo Hark je vitalno za iransku ekonomiju, a Trampova administracija ne želi uništenje koje bi izazvalo haos na svjetskom tržištu nafte.

Izvor: Kaua209/Shutterstock

Iz Teherana i ostatka Iranaveć nam više od nedjelju dana stižu dramatični snimci uništenih skladišta goriva i stubova crnog dima, posljedica izraelsko-američkih bombardovanja. Ipak, jedna tačka u sjevernom dijelu Persijskog zaliva ostala je netaknuta.

Riječ je o ostrvu Hark, koje služi kao glavni iranski terminal za izvoz sirove nafte još od 1960-ih.

Čak devet od deset barela nafte koje Iran proda u inostranstvu utovaruje se upravo na ostrvu Hark. Terminal ima kapacitet od sedam miliona barela sirove nafte dnevno, piše Financial Review.

Zbog plitke obale, Hark je jedino mesto gdje ogromni tankeri mogu pristati uz duge gatove kako bi preuzeli naftu koja podmorskim cjevovodima stiže s najvećih iranskih polja. To ga čini najlakšom, ali i najopasnijom metom u regionu.

Uništavanje ove infrastrukture predstavljalo bi potpuni kolaps iranskih prihoda i izazvalo neviđeni pad na globalnim energetskim tržištima.

Iako izraelski opozicioni lideri, poput Jaira Lapida, zagovaraju uništenje svih naftnih polja i industrije na Harku kako bi se srušio režim, Tramp je oko ovog ostrva povukao crvenu liniju. Trampova administracija, prema analitičarima, ne želi uništiti temelje poslijeratne iranske ekonomije.

Zašto Tramp ne odobrava napad na ostrvo Hark Izvor: NEWS9 Live/youtube

Izrael i Amerika dogovorili su i geografsku podjelu vojnih operacija. Izrael napada ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, dok su Amerikanci preuzeli jug i teritorijalne vode, gdje se nalazi Hark. Analitičari vjeruju da je to upravo zbog sprečavanja nekontrolisanog skoka cijena nafte koji bi pogodio svjetsku ekonomiju.

Uprkos blokadama u Ormuskom moreuzu, podaci o praćenju tankera pokazuju da Hark i dalje radi. Strategija Vašingtona je osigurati da iranske rezerve završe u rukama vlasti koja im je prihvatljiva. Kako je izjavio Džarod Ejdžen iz Bijele kuće, cilj je u konačnici ukloniti naftu iz ruku režima bez trajnog uništavanja energetskih potencijala regiona.

"Ekonomija Irana jednostavno će propasti bez ovog ostrva. SAD i Izrael svjesni su da bi udar na Hark natjerao Iran da cilja naftnu infrastrukturu susjednih arapskih zemalja, što bi dovelo do eskalacije koju niko ne želi", rekao je Ričard Nepv, bivši američki izaslanik za Iran.

