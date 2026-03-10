Nepal izabrao repera za premijera: "Balen" mrzi elitu, snima pjesme i mladi ga obožavaju

Balendra Šah, reper i političar, miljenik generacije Zed, sa 35 godina predstavlja se kao pobunjenik protiv starih elita i simbol je nade mladih koji su prošle jeseni srušili Vladu.

Balendru Šaha (35) svi oslovljavaju samo umjetničkim imenom "Balen“. On je novi premijerNepala, reper i bivši gradonačelnik Katmandua. Njegova stranka RSP odnijela je ubjedljivu pobjedu na prvim parlamentarnim izborima nakon smrtonosnih protesta generacije Zed u zemlji.

Ubrzo nakon pada Vlade Nepala, Šah je već pominjan kao mogući prelazni kandidat, ali je to odbio. Htio je političko nadmetanje na izborima. Relativno mladoj stranci RSP, koja važi za umjerenu, Šah se priključio tek u decembru prošle godine. Potom je postao kandidat za funkciju premijera.

Lice i nada generacije Zed

Rođen je 27. aprila 1990, a po obrazovanju je inženjer građevinarstva. Budista je, oženjen i ima kćerku. Prije ulaska u politiku Šah je stekao ime na nepalskoj hip-hop sceni. Od 2012. je objavljivao pjesme o korupciji, nejednakosti i problemima mladih, i privukao mnoge u maloj himalajskoj državi Nepalu, gdje mnogi ljudi žive u siromaštvu.

Na slikama je čas u zamišljenoj pozi, čas opušteno ispred pagode. Uvijek nosi crne naočare, one su postale njegov zaštitni znak. Generacija Zed slavi Balena kao pop-zvijezdu. Balen izbjegava medije i gotovo da ne daje intervjue, radije direktno komunicira sa svojim brojnim pristalicama preko društvenih mreža.

Predstavlja se kao pobunjenik protiv starih elita moći, kao čovjek od akcije. "Ja sam čovjek koji djeluje. Ako mi date zadatak, ja ću ga završiti".

Poslije istorijske pobune, u poruci upućenoj milionima pratilaca napisao je sljedeće: "Draga generacijo Zed, vaš tlačitelj je podnio ostavku. Sada vaša generacija mora da vodi zemlju. Budite spremni".

Bivši gradonačelnik Katmandua

Do januara ove godine Balendra Šah bio je gradonačelnik Katmandua - prvi nezavisni gradonačelnik u istoriji nepalske prijestonice. Tu funkciju preuzeo je maja 2022, sa svega 32 godine.

Tokom mandata uveo je prenos sjednica gradskog vijeća uživo, pokrenuo sistem odvoženja smeća i odlučno krenuo protiv nelegalne gradnje.

"Treba misliti na društvo, na sopstveni grad, na okruženje. Pokušavamo da inspirišemo mlade da ne misle samo na sebe", rekao je Šah u jednom od rijetkih intervjua, prenosi DW.

Uprkos velikoj podršci, Balendra Šah nije bez kontroverzi: to što borac protiv elita vozi luksuzni automobil donijelo mu je kritike tokom izborne kampanje. Organizacije za zaštitu ljudskih prava kritikovale su njegovo oštro postupanje prema uličnim prodavcima u Katmanduu dok je bio gradonačelnik.

Veliki izazovi pred zemljom

Sada Balendra Šah, reper, političar i miljenik generacije Zed, mora da pokaže da može da vodi ne samo jedan grad već čitavu državu. Izazovi su veliki: visoka nezaposlenost među mladima, masovno iseljavanje, duboko ukorijenjena korupcija i nepotizam izazivaju veliko nezadovoljstvo među stanovništvom.

