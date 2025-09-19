logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Krvavi protesti srušili vladu, a sada Nepal vodi žena: U prvom obraćanju premijerka obećala narodu ove 4 stvari

Autor Uroš Matejić
0

Nepal je dobio prvu premijerku u istoriji - Sušilu Karki, koja je stupila na dužnost poslije talasa nasilnih protesta u kojima je poginulo 72 ljudi.

Oglasila se premijerka Nepala Sušila Karki Izvor: Paavan MATHEMA / AFP / Profimedia

Privremena premijerka Nepala, Sušila Karki, danas je obećala da će se boriti protiv korupcije, otvoriti radna mjesta i poboljšati životni standard, nakon serije smrtonosnih protesta koje su predvodili mladi i doveli do pada prethodne vlade.

"Protesti odražavaju težnje mlade generacije, rastući nivo svesti naroda i nezadovoljstvo zbog sve veće korupcije", kazala je Karki (73) povodom praznika, Nacionalnog dana Nepala, kojim se obilježava 10. godišnjica od donošenja aktuelnog ustava, prenio je Rojters.

Ona je istakla da mora da se prihvati činjenica da su protesti održani zbog toga što nisu ispunjeni cijevi dobre vladavine i postizanja prosperiteta, a što je bilo obećano Ustavom.

Ove riječi Karkijeve su njene prve javne izjave otkako je prošlje sedmice imenovana na funkciju premijerke i zadužena da raspiše parlamentarne izbore za 5. mart naredne godine, navodi agencija.

Karki je dodala da je njena vlada posvećena:

  • otvaranju radnih mjesta
  • podizanju standarda
  • transparentnosti rada vlade
  • kontroli korupcije

Ona je u prelaznu vladu imenovala troje ministara poznatih po reformističkom kursu, a mladi su je podržali zbog njene lične posvećenosti borbi protiv korupcije, naveo je Rojters. Karki je ranije bila na čelu Vrhovnog suda i bila je jedina žena na toj poziciji, a takođe je i prva premijerka Nepala.

U protestima stradalo 72 ljudi

U nasilnim protestima koje su predvodili mladi Nepalci, a koje su organizatori nazvali demonstracijama generacije Z, ubijeno je 72 ljudi a premijer K. P. Šarma je bio primoran da podnese ostavku. Više od 2.100 ljudi je povređeno tokom protesta u kojima je došlo do podmetanja požara i vandalizma, a nanijeta je znatna materijalna šteta javnoj imovini, kao i kompleksu kancelarija premijera i zgradama parlamenta i Vrhovnog suda, podsjetila je agencija.

