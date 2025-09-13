logo
Nakon krvavih nereda Nepal donio odluku: Ova žena postavljena je na ključnu funkciju

Autor mondo.ba
Ova politička prekretnica dolazi nakon žestokih protesta izazvanih vladinom zabranom društvenih mreža poput Fejsbuka i Jutjuba, kao i optužbama za raširenu korupciju.

Sušila Karki postavljena na čelo vlade u Nepalu Izvor: Paavan MATHEMA / AFP / Profimedia

Nakon burne nedjelje obilježene nasilnim protestima i padom vlade, Nepal je imenovao prvu ženu na čelu svoje vlade - bivšu predsjednicu Vrhovnog suda, Sušilu Karki, piše SkyNews.

Svečanu zakletvu kao privremena premijerka položila je u petak pred predsjednikom Ramčandrom Paudelom.

Karki, koja ima 73 godine, već je ušla u istoriju kao jedina žena na čelu najvišeg suda u zemlji tokom 2016. i 2017. godine, a tada je stekla naklonost javnosti zbog svojih reformskih stavova. Ova politička prekretnica dolazi nakon žestokih protesta izazvanih vladinom zabranom društvenih mreža poput Fejsbuka i Jutjuba, kao i optužbama za raširenu korupciju. Protesti su započeli mirno, ali su se ubrzo pretvorili u nasilne sukobe.

U samo sedam dana, nemiri su odnijeli najmanje 51 život. Katmandu je u ponedjeljak bio poprište demonstracija koje su kulminirale napadima na državne zgrade i žestokim odgovorom policije, uključujući upotrebu suzavca, vodenih topova i vatrenog oružja.

Iako je vlada već sljedećeg dana povukla zabranu interneta, bes demonstranata nije splasnuo. Hiljade su izašle na ulice, zapalile zgradu parlamenta, predsjedničku palatu, poslovne objekte, pa čak i luksuzne hotele poput Hiltona i Hyatta. U centru glavnog grada zabilježen je i masovan beg iz zatvora.

Premijer Kadga Prasad Oli podnio je ostavku i napustio rezidenciju u utorak, dok je vojska preuzela kontrolu nad glavnim gradom. Ubrzo su pokrenuti pregovori između vojske, predsjedništva i demonstranata o formiranju prelazne vlasti.

Nepal i ranije bilježi talase političkih previranja - od demokratskih protesta 1990. do velikih demonstracija 2006. koje su dovele do ukidanja monarhije dvije godine kasnije. Imenovanje Karki na čelo vlade sada označava novi istorijski trenutak za ovu himalajsku naciju.

(MONDO) 

