Nepal dobio premijerku: Sušila Karki preuzima privremenu vlast nakon protesta

Autor Dragana Božić
0

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Nepala Sušila Karki položila je zakletvu kao predsjednik privremene vlade Nepala, objavio je portal "Habarhub".

Nepal dobio premijerku Izvor: Anish Regmi/Nepal President Offi / AFP / Profimedia

Prethodno su mediji prenijeli da je nepalski predsjednik Ram Čandra Paudel pristao da imenuje Karkijevu za šefa privremene vlade.

U izvještajima se navodi da je nepalski predsjednik raspustio Predstavnički dom, što otvara put za održavanje novih parlamentarnih izbora.

Vlasti su 4. septembra zabranile popularne društvene mreže na internetu zbog propuštanja roka za registraciju kod Ministarstva komunikacija. Zabrana je ukinuta nakon protesta.

Premijer Šarma Oli podnio je ostavku u utorak, nakon što su demonstranti upali u parlament i zapalili kuće nekoliko visokih zvaničnika u glavnom gradu Katmanduu, što je navelo policiju da upotrijebi vodene topove, suzavac i bojevu municiju protiv demonstranata.

Poginulo je više desetina ljudi, a stotine su povrijeđene u sukobima. 

(Srna)

Tagovi

Nepal

Još iz INFO

