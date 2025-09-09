Ubijena žena premijera, zapaljene kuće ministara: Eksplozija nasilja u Nepalu na protestima, raste broj mrtvih (Video)

Nezapamćeni protesti izbili su u Nepalu zbog korupcije, a ukidanje društvenih mreža bilo je konačni okidač.
Masovni protesti izbili su u Nepalu zbog poteza Vlade Nepala u vidu zabrane korišćenja društvenih mreža tj. njihovog ukidanja. To je bio samo okidač za prethodno nezadovoljstvo građana zbog djelovanja određenih političkih stranaka i enormnog rasta korupcije u ovoj zemlji, piše "BBC".
Vlada je donela odluku tokom prve nedjelje septembra da ukine korišćenje svih 26 platformi i društvenih mreža koje su aktivne u Nepalu. Opozicija je žestoko kritikovala ovaj potez zbog čega su izbili protesti koji su ubrzo prerasli u masovne demonstracije sa vrlo nasilnim scenama zbog čega je podneo ostavku premijer Šarma Oli, dok je njegova supruga ubijena.
Nasilni snimci sa protesta preplavili društvene mreže
Na društvenim mrežama pojavili su se strašni snimci linčovanja ljudi nasred ulice. Navodno je riječ o ministru finansija Bišnu Paudelu, ali to zvanično nije potvrđeno.
Nepal's finance minister chased on street, thrashed by protesters as Oli govt collapses— The Indian Express (@IndianExpress)September 9, 2025
A video, which surfaced today (Sept 9), shows Finance Minister Bishnu Prasad Paudel being chased on a road and thrashed by demonstrators.
In the video, over two dozen people were seen…pic.twitter.com/aoKBjKlUkZ
Stradalo najmanje 14 osoba prvog dana demonstracija
Prvog dana protesta, u ponedjeljak 8. septembra, u sukobima sa policijom je poginulo najmanje 14 osoba. To je dodatno razbjesnilo narod koji je danas izašao na ulice u još većem broju.
Zapaljena je zgrada Parlamenta, zatvoren je međunarodni aerodrom i obustavljene su sve škole. Prema informacijama britanskog servisa, većina protestanata čine mladi, takozvana Generacija Z, rođeni od sredine 90-ih do 2010. godine.
People jump to not burn or suffocate.— Lord Bebo (@MyLordBebo)September 9, 2025
Crazy events in Nepal.pic.twitter.com/S9TEQPvHmW
Zapaljene kuće ministara
Zapaljene su i kuće više ministara. Na meti su se našle kuće ministra unutrašnjih poslova Rameša Lehakija, lidera Komunističke partije Nepala Pušpija Kamalua Dahalija, zapaljena je i privatna škola koja je u vlasništvu ministarke spoljnih poslova Arzu Deube Rane.
Najteža situacija je u glavnom gradu, Katmanduu. Bio je uveden i policijski čas, ali je ta mera odmah "propala" zbog velikog broja demonstranata na ulicama zbog čega je policija koristila i gumene metke u obračunima sa ljudima.
❗ Wife of Nepal’s ex-Prime Minister dies after protesters attack family home— NEXTA (@nexta_tv)September 9, 2025
The woman was locked inside and the house was set on fire, local media report. She suffered severe burns and later died in hospital.
Meanwhile, protesters are beating and chasing anyone who crosses…pic.twitter.com/8Esv0dOGYL