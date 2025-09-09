logo
Ubijena žena premijera, zapaljene kuće ministara: Eksplozija nasilja u Nepalu na protestima, raste broj mrtvih (Video)

Autor Aleksandar Blagić
0

Nezapamćeni protesti izbili su u Nepalu zbog korupcije, a ukidanje društvenih mreža bilo je konačni okidač.

Zašto su izbili protesti u Nepalu Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Masovni protesti izbili su u Nepalu zbog poteza Vlade Nepala u vidu zabrane korišćenja društvenih mreža tj. njihovog ukidanja. To je bio samo okidač za prethodno nezadovoljstvo građana zbog djelovanja određenih političkih stranaka i enormnog rasta korupcije u ovoj zemlji, piše "BBC".

Vlada je donela odluku tokom prve nedjelje septembra da ukine korišćenje svih 26 platformi i društvenih mreža koje su aktivne u Nepalu. Opozicija je žestoko kritikovala ovaj potez zbog čega su izbili protesti koji su ubrzo prerasli u masovne demonstracije sa vrlo nasilnim scenama zbog čega je podneo ostavku premijer Šarma Oli, dok je njegova supruga ubijena.

Pogledajte fotografije sa protesta u Nepalu

Nasilni snimci sa protesta preplavili društvene mreže

Na društvenim mrežama pojavili su se strašni snimci linčovanja ljudi nasred ulice. Navodno je riječ o ministru finansija Bišnu Paudelu, ali to zvanično nije potvrđeno.

Stradalo najmanje 14 osoba prvog dana demonstracija

Prvog dana protesta, u ponedjeljak 8. septembra, u sukobima sa policijom je poginulo najmanje 14 osoba. To je dodatno razbjesnilo narod koji je danas izašao na ulice u još većem broju.

Zapaljena je zgrada Parlamenta, zatvoren je međunarodni aerodrom i obustavljene su sve škole. Prema informacijama britanskog servisa, većina protestanata čine mladi, takozvana Generacija Z, rođeni od sredine 90-ih do 2010. godine.

Zapaljene kuće ministara

Zapaljene su i kuće više ministara. Na meti su se našle kuće ministra unutrašnjih poslova Rameša Lehakija, lidera Komunističke partije Nepala Pušpija Kamalua Dahalija, zapaljena je i privatna škola koja je u vlasništvu ministarke spoljnih poslova Arzu Deube Rane.

Najteža situacija je u glavnom gradu, Katmanduu. Bio je uveden i policijski čas, ali je ta mera odmah "propala" zbog velikog broja demonstranata na ulicama zbog čega je policija koristila i gumene metke u obračunima sa ljudima.

Tagovi

Nepal

